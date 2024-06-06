tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:24

Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

В свердловском селе Новоипатово сгорел целый двор и пострадали два человека

Пострадали два человека: дом, баню и хозпостройки уничтожил огонь в селе под Сысертью

6 июня 2024, 10:24
Фото: ГУ МЧС Свердловской области

В свердловском селе Новоипатово сгорел целый двор и пострадали два человека

Из-за открытого возгорания в одном из дворов в селе Новоипатово Сысертского района возникла угроза перехода огня на соседние дома.

Пожар возник вечером в среду, 5 июня. Прибывшие по вызову пожарные обнаружили, что огонь полностью охватил один из дворов — горел сам дом, а также баня и хозяйственные строения. Два человека пострадали в результате ЧП, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

Тушение открытого горения продолжалось почти час. В итоге пламя было локализовано на площади 172 кв. м. Пострадавших доставили в больницу.

Фото: ГУ МЧС Свердловской области

Как сообщает МЧС, пожар был такой силы, что огонь мог перекинуться на соседние дома.

Ранее стало известно о том, что в Екатеринбурге загорелась квартира с самодельной плантацией конопли внутри.

В Краснотурьинске раскрыты подробности страшного пожара
Узнать подробнее
Читайте также:
Банный комплекс на Депутатской загорелся в ЕкатеринбургеТри студента спасли женщину и бабушку из пожара в Верхней ТуреБаня сгорела в Нижнем Тагиле на площади 20 «квадратов»
#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Пожар#Дом#Баня#18+#Екатеринбург#Сысертский район#МЧС
Подпишитесь
Жители Северного в Нижнем Тагиле на две недели останутся без горячей воды
Сегодня, 06:03
Актриса Театра кукол в Нижнем Тагиле получила награду на фестивале-конкурсе
Сегодня, 07:19
Тагильские гимнастки везут из Питера золото со всероссийских соревнований
Сегодня, 06:36
Пять грибных слоев снимут жители Свердловской области в июне
Сегодня, 09:30
В Нижнем Тагиле закроют доступ к водоемам на горе Шихан и карьере у Песчаного
Сегодня, 04:08
Новая вспышка COVID-19 ожидает Екатеринбург летом
Вчера, 15:54
"