Пострадали два человека: дом, баню и хозпостройки уничтожил огонь в селе под Сысертью

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Пожар возник вечером в среду, 5 июня. Прибывшие по вызову пожарные обнаружили, что огонь полностью охватил один из дворов — горел сам дом, а также баня и хозяйственные строения. Два человека пострадали в результате ЧП, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.
Тушение открытого горения продолжалось почти час. В итоге пламя было локализовано на площади 172 кв. м. Пострадавших доставили в больницу.
Как сообщает МЧС, пожар был такой силы, что огонь мог перекинуться на соседние дома.
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