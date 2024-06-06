Пострадали два человека: дом, баню и хозпостройки уничтожил огонь в селе под Сысертью

Пожар возник вечером в среду, 5 июня. Прибывшие по вызову пожарные обнаружили, что огонь полностью охватил один из дворов — горел сам дом, а также баня и хозяйственные строения. Два человека пострадали в результате ЧП, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.