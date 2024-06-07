Бастрыкин заинтересовался пропажей детей из Тюмени в лесу Свердловской области

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Начальнику СКР будет доложено врио Константином Мирошниченко о том, как проходят следствие и поиски пропавших детей, рассказали в пресс-службе регионального Следкома.
Напомним, брат и сестра исчезли 5 июня 2024 года. Они приехали в деревню из Тюмени к своему деду.
Вместе с родственником и собаками они пошли на рыбалку, а потом заблудились в лесу. Спустя день из леса вернулся только мужчина. Волонтеры и полиция начали искать детей.