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Updated Сегодня, 06:41

Бастрыкин заинтересовался пропажей детей из Тюмени в лесу Свердловской области

Бастрыкин заинтересовался пропажей детей из Тюмени в лесу Свердловской области

7 июня 2024, 06:39
Фото: Изображение Midjourney
Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался пропажей брата и сестры из Тюмени, которые приехали в Свердловскую область к деду.

Начальнику СКР будет доложено врио Константином Мирошниченко о том, как проходят следствие и поиски пропавших детей, рассказали в пресс-службе регионального Следкома.

Напомним, брат и сестра исчезли 5 июня 2024 года. Они приехали в деревню из Тюмени к своему деду.

Вместе с родственником и собаками они пошли на рыбалку, а потом заблудились в лесу. Спустя день из леса вернулся только мужчина. Волонтеры и полиция начали искать детей.

Свердловский СК возбудил уголовное дело после исчезновения детей в лесу
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