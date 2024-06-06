tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 16:42

Published Сегодня, 16:42

Modified Сегодня, 16:44

Updated Сегодня, 16:44

Уголовное дело возбудили в СК после пропажи брата и сестры в свердловском лесу

Свердловский СК возбудил уголовное дело после исчезновения детей в лесу

6 июня 2024, 16:42
Фото: 1MI

Уголовное дело возбудили в СК после пропажи брата и сестры в свердловском лесу

Это стандартная процедура, которая поможет быстрее установить местонахождение несовершеннолетних, пояснили в СУ СК Свердловской области.

К расследованию обстоятельств исчезновения брата и сестры Крепп в свердловском лесу подключился Следственный комитет, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Следователи, которые работают на месте, имеют возможность применять современные криминалистические средства, отметили в ведомстве.

Напомним, что 12-летний мальчик и его 10-летняя сестра 4 июня заблудились в лесу вместе с дедушкой в Слободо-Туринском районе. Пожилой мужчина впоследствии в одиночку вышел из леса.

Сейчас в описках детей участвуют более 300 человек из разных регионов России. Их поиски ведутся в том числе с воздуха.

Двое детей заблудились в лесу в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Свердловский спасатель оценил шансы найти живыми пропавших в лесу брата и сеструГлава СК РФ поручил возбудить дело после ДТП со сбитой в Екатеринбурге девочкойБастрыкин поручил возбудить дело после нападения с битами на мужчину в Екатеринбурге
#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Дети#Свердловская область#Уголовное дело#Лес#Пропали#СК РФ#18+#Екатеринбург
Подпишитесь
Тагильские спортсмены с ОВЗ поборются за Кубок России по футболу на электроколясках
Сегодня, 15:58
Муфтий Свердловской области прокомментировал возможность запрета никаба в России. Муфтий Свердловской области одобряет идею запрета никабов в России
Сегодня, 15:26
Свердловский спасатель оценил шансы найти живыми пропавших в лесу брата и сестру
Сегодня, 15:33
Пять грибных слоев снимут жители Свердловской области в июне
Сегодня, 09:30
МУП «Тагилдорстрой» поменяет форму собственности и станет акционерным обществом
Сегодня, 14:14
Трамвай №9 в Нижнем Тагиле временно перестал ездить из-за потопа
Сегодня, 12:56
"