Свердловский СК возбудил уголовное дело после исчезновения детей в лесу

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
К расследованию обстоятельств исчезновения брата и сестры Крепп в свердловском лесу подключился Следственный комитет, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Следователи, которые работают на месте, имеют возможность применять современные криминалистические средства, отметили в ведомстве.
Напомним, что 12-летний мальчик и его 10-летняя сестра 4 июня заблудились в лесу вместе с дедушкой в Слободо-Туринском районе. Пожилой мужчина впоследствии в одиночку вышел из леса.
Сейчас в описках детей участвуют более 300 человек из разных регионов России. Их поиски ведутся в том числе с воздуха.