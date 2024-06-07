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В Нижнем Тагиле внедряют методику озеленения территорий крупномерными насаждениями

В Нижнем Тагиле внедряют методику озеленения территорий крупномерными насаждениями

7 июня 2024, 12:45
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле при озеленении городских территорий пользуются крупномерными насаждениями.

Так, в 2023 году на площади Трудовой доблести были массово высажены тополя, черемуха, ель и сосна, высота которых доходила до 5 метров, рассказал глава города Владислав Пинаев в своем Telegram-канале.

Летом минувшего года сотрудники «Тагилдорстроя» пересадили в парк Народный березы, которые выросли в пойме реки. Их не стали вырубать во время строительных работ нового коллектора, а пересадили в другое место.

В 2024 году данный опыт по озеленению города будет масштабироваться.

Напомним, на площади в Нижнем Тагиле около вокзала будут высажены 1,5 тысячи кустарников.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Город#Парк Народный#Тополь#Озеленение#Екатеринбург#Ель#Сосна#Береза#Строительные работы
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