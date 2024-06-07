В Нижнем Тагиле внедряют методику озеленения территорий крупномерными насаждениями

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Так, в 2023 году на площади Трудовой доблести были массово высажены тополя, черемуха, ель и сосна, высота которых доходила до 5 метров, рассказал глава города Владислав Пинаев в своем Telegram-канале.
Летом минувшего года сотрудники «Тагилдорстроя» пересадили в парк Народный березы, которые выросли в пойме реки. Их не стали вырубать во время строительных работ нового коллектора, а пересадили в другое место.
В 2024 году данный опыт по озеленению города будет масштабироваться.
Напомним, на площади в Нижнем Тагиле около вокзала будут высажены 1,5 тысячи кустарников.