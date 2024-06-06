Отключение горячей воды, приватизация «Тагилдорстроя» и потоп на трамвайных путях

В компании Ozon ответили на запрос TagilCity.ru о сроках решения проблемы с доставкой посылок и пообещали решить вопрос в течение недели. В пресс-службе маркетплейса подчеркнули, что вопрос решается в том числе за счет набора дополнительных сотрудников на склад, а также пообещали компенсировать простои водителям большегрузов, которые привозят товары.