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Отключение горячей воды, приватизация «Тагилдорстроя» и потоп на трамвайных путях

Отключение горячей воды, приватизация «Тагилдорстроя» и потоп на трамвайных путях

6 июня 2024, 16:12
Фото: Изображение Midjourney
В микрорайоне Северный из-за ремонта в котельной отключат горячую воду, зато в дома тагильчан вернули холодную воду. МУП «Тагилдорстрой» станет АО. Трамвай №9 временно остановился из-за потопа. Ozon попросил свердловчан подождать с доставкой посылок. Итоги Тагила и области за 6 июня — в обзоре.

С 14 июня горячую воду примерно на две недели отключат жителям микрорайона Северный в Нижнем Тагиле. Это связано с ремонтными работами в местной котельной, которые проводятся в преддверии нового отопительного сезона.

Жители Северного в Нижнем Тагиле на две недели останутся без горячей воды
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«Водоканал-НТ» завершил ремонтные работы на водопроводе, который был поврежден накануне, 5 июня, из-за проведения дорожных работа на улице Октябрьской революции. Часть улиц удалось подключить еще 5 июня. Остальным жителям подвозили питьевую воду в цистернах.

В дома Нижнего Тагила вернулась вода после аварии на Октябрьской революции
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В Нижнем Тагиле началась процедура приватизации МУП «Тагилдорстрой». Предприятие поменяет форму собственности и станет акционерным обществом. Контролировать процесс будет городское управление имуществом, а завершится приватизация в январе 2025 года.

МУП «Тагилдорстрой» поменяет форму собственности и станет акционерным обществом
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В Нижнем Тагиле временно перестал ходить трамвай №9. Движение было остановлено из-за подтопления трамвайных путей. Когда именно возобновится движение по этому маршруту, в «Тагильском трамвае» не уточнили, однако принесли извинения за доставленные неудобства.

Трамвай №9 в Нижнем Тагиле временно перестал ездить из-за потопа
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В компании Ozon ответили на запрос TagilCity.ru о сроках решения проблемы с доставкой посылок и пообещали решить вопрос в течение недели. В пресс-службе маркетплейса подчеркнули, что вопрос решается в том числе за счет набора дополнительных сотрудников на склад, а также пообещали компенсировать простои водителям большегрузов, которые привозят товары.

Потерпеть неделю: свердловчанам придется подождать своих посылок от Ozon
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Жители Северного в Нижнем Тагиле на две недели останутся без горячей воды
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