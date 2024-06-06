Отключение горячей воды, приватизация «Тагилдорстроя» и потоп на трамвайных путях

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
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Updated Сегодня, 16:14
С 14 июня горячую воду примерно на две недели отключат жителям микрорайона Северный в Нижнем Тагиле. Это связано с ремонтными работами в местной котельной, которые проводятся в преддверии нового отопительного сезона.
«Водоканал-НТ» завершил ремонтные работы на водопроводе, который был поврежден накануне, 5 июня, из-за проведения дорожных работа на улице Октябрьской революции. Часть улиц удалось подключить еще 5 июня. Остальным жителям подвозили питьевую воду в цистернах.
В Нижнем Тагиле началась процедура приватизации МУП «Тагилдорстрой». Предприятие поменяет форму собственности и станет акционерным обществом. Контролировать процесс будет городское управление имуществом, а завершится приватизация в январе 2025 года.
В Нижнем Тагиле временно перестал ходить трамвай №9. Движение было остановлено из-за подтопления трамвайных путей. Когда именно возобновится движение по этому маршруту, в «Тагильском трамвае» не уточнили, однако принесли извинения за доставленные неудобства.
В компании Ozon ответили на запрос TagilCity.ru о сроках решения проблемы с доставкой посылок и пообещали решить вопрос в течение недели. В пресс-службе маркетплейса подчеркнули, что вопрос решается в том числе за счет набора дополнительных сотрудников на склад, а также пообещали компенсировать простои водителям большегрузов, которые привозят товары.