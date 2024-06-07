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Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

Всемирные Игры Дружбы в Екатеринбурге переносятся на следующий год

Всемирные Игры Дружбы в Екатеринбурге переносятся на следующий год

7 июня 2024, 08:18
Фото: Изображение Midjourney
Всемирные Игры Дружбы в Екатеринбурге было решено перенести на 2025 год. Об этом стало известно 5 июня 2024 года.

Известно, что мероприятие решили перенести по нескольким причинам. Так, например, Москва, в отличие от Екатеринбурга, не готова к «альтернативной олимпиаде». Также на отмену Игр в 2024 году повлияло проведение летней Олимпиады во Франции, пишет ЕАН.

Перенос проведения мероприятия подтвердил гендиректор организационного комитета Алексей Сорокин. Точные даты, в которые будут проходить Игры, станут известны позднее, пишут «РИА Новости».

Напомним, международные соревнования изначально планировались на сентябрь 2024 года. Подготовка началась в конце 2023 года.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Соревнования#Участники#Мероприятие#Оргкомитет#Олимпиада#Игры#Перенос#Екатеринбург#Организаторы
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