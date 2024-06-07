Всемирные Игры Дружбы в Екатеринбурге переносятся на следующий год

Известно, что мероприятие решили перенести по нескольким причинам. Так, например, Москва, в отличие от Екатеринбурга, не готова к «альтернативной олимпиаде». Также на отмену Игр в 2024 году повлияло проведение летней Олимпиады во Франции, пишет ЕАН.