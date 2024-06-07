Всемирные Игры Дружбы в Екатеринбурге переносятся на следующий год

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Известно, что мероприятие решили перенести по нескольким причинам. Так, например, Москва, в отличие от Екатеринбурга, не готова к «альтернативной олимпиаде». Также на отмену Игр в 2024 году повлияло проведение летней Олимпиады во Франции, пишет ЕАН.
Перенос проведения мероприятия подтвердил гендиректор организационного комитета Алексей Сорокин. Точные даты, в которые будут проходить Игры, станут известны позднее, пишут «РИА Новости».
Напомним, международные соревнования изначально планировались на сентябрь 2024 года. Подготовка началась в конце 2023 года.