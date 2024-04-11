Детский шахматный турнир в Екатеринбурге войдет в Книгу рекордов РФ

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Updated Сегодня, 06:35
Эти состязания признали самыми массовыми в РФ. В них участвовало 1500 детей. В связи с этим мероприятие решили внести в российскую Книгу рекордов, рассказал ТАСС представитель шахматной Федерации Андрей Филатов.
Игры стартовали 1 апреля 2024 года и будут продолжаться до 16 апреля в центре Универсиады.
Напомним, спортсменка из Нижнего Тагила получила бронзовую медаль за участие во всероссийском турнире по дзюдо в категории до 44 килограммов, который проходил в Новосибирске 30 марта 2024 года.