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Детский шахматный турнир в Екатеринбурге войдет в Книгу рекордов РФ

Детский шахматный турнир в Екатеринбурге войдет в Книгу рекордов РФ

11 апреля 2024, 06:35
Фото: 1MI
Детско-юношеские соревнования по шахматам, которые проходили в Екатеринбурге, войдут в Книгу рекордов России.

Эти состязания признали самыми массовыми в РФ. В них участвовало 1500 детей. В связи с этим мероприятие решили внести в российскую Книгу рекордов, рассказал ТАСС представитель шахматной Федерации Андрей Филатов.

Игры стартовали 1 апреля 2024 года и будут продолжаться до 16 апреля в центре Универсиады.

Напомним, спортсменка из Нижнего Тагила получила бронзовую медаль за участие во всероссийском турнире по дзюдо в категории до 44 килограммов, который проходил в Новосибирске 30 марта 2024 года.

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#Спорт#Дети#Соревнования#Участники#Мероприятие#Шахматы#Шахматный турнир#Игры#Екатеринбург#Елизавета Зиборова
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