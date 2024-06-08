В Екатеринбурге под угрозой уничтожения оказался дизайнерский сад

Дизайнерский сад на улице Горького в Екатеринбурге был создан Екатериной Засухиной, которая вкладывала собственные силы в его развитие и уход на протяжении четырех лет. Результатом ее труда стал сад, который в 2021 году был удостоен серебряной медали на престижной британской садовой выставке Chelsea Flower Show. Это место быстро стало популярным среди горожан и туристов, привлекая их своей атмосферой, ландшафтным дизайном и сочетанием старинной архитектуры с нежными растениями.