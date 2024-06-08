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Posted Сегодня, 09:58

Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

Фото с сайта E1.ru

В Екатеринбурге под угрозой уничтожения оказался дизайнерский сад

8 июня 2024, 09:58
Фото с сайта E1.ru

В Екатеринбурге планируют уничтожить популярный среди горожан сад

В Екатеринбурге городские власти планируют ликвидировать уникальный дизайнерский сад, который был создан усилиями местной жительницы Екатерины Засухиной. Сад радовал жителей и гостей города своей красотой на протяжении четырех лет, теперь может быть уничтожен из-за прокладки газопровода.

Дизайнерский сад на улице Горького в Екатеринбурге был создан Екатериной Засухиной, которая вкладывала собственные силы в его развитие и уход на протяжении четырех лет. Результатом ее труда стал сад, который в 2021 году был удостоен серебряной медали на престижной британской садовой выставке Chelsea Flower Show. Это место быстро стало популярным среди горожан и туристов, привлекая их своей атмосферой, ландшафтным дизайном и сочетанием старинной архитектуры с нежными растениями.

Фото с сайта E1.ruФото с сайта E1.ru
Фото с сайта E1.ruФото с сайта E1.ru
Фото с сайта E1.ruФото с сайта E1.ru
Фото с сайта E1.ruФото с сайта E1.ru
Фото с сайта E1.ru
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Несмотря на любовь посетителей и признание международного сообщества, сад может быть уничтожен ради прокладки газопровода. Создательница сада подтвердила, что работы начнутся уже с понедельника, мнение горожан, по словам Екатерины, никто учитывать не захотел.

Сад, расположенный по адресу улица Горького 14, получил множество положительных отзывов в интернете, где посетители делились своими впечатлениями о красоте этого места.

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