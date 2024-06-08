В Екатеринбурге под угрозой уничтожения оказался дизайнерский сад

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
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Updated Сегодня, 10:00
Дизайнерский сад на улице Горького в Екатеринбурге был создан Екатериной Засухиной, которая вкладывала собственные силы в его развитие и уход на протяжении четырех лет. Результатом ее труда стал сад, который в 2021 году был удостоен серебряной медали на престижной британской садовой выставке Chelsea Flower Show. Это место быстро стало популярным среди горожан и туристов, привлекая их своей атмосферой, ландшафтным дизайном и сочетанием старинной архитектуры с нежными растениями.
Несмотря на любовь посетителей и признание международного сообщества, сад может быть уничтожен ради прокладки газопровода. Создательница сада подтвердила, что работы начнутся уже с понедельника, мнение горожан, по словам Екатерины, никто учитывать не захотел.
Сад, расположенный по адресу улица Горького 14, получил множество положительных отзывов в интернете, где посетители делились своими впечатлениями о красоте этого места.