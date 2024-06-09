Куда бегут более 100 тагильчан по утрам в субботу вот уже 2 года

В этот день участники проекта собрались в парке имени Бондина в Нижнем Тагиле. В том числе 110 участников и 24 волонтера. Начало мероприятия было запланировано на 8 утра. Перед стартом организаторы провели инструктаж для всех участников, объяснив правила и особенности маршрута. Затем была проведена общая разминка, чтобы подготовить участников к предстоящему забегу.