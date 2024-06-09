Куда бегут более 100 тагильчан по утрам в субботу вот уже 2 года

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
В этот день участники проекта собрались в парке имени Бондина в Нижнем Тагиле. В том числе 110 участников и 24 волонтера. Начало мероприятия было запланировано на 8 утра. Перед стартом организаторы провели инструктаж для всех участников, объяснив правила и особенности маршрута. Затем была проведена общая разминка, чтобы подготовить участников к предстоящему забегу.
После старта все причастные отправились преодолевать дистанцию, состоящую из трех кругов. Маршрут проходил через живописные уголки парка, протяженность импровизированной трассы составил 5 км. На финише бегунов ожидал горячий чай с печеньем.
Это классное, веселое мероприятие, в котором любой может найти себе занятие по душе. Оно отлично подходит не только для тех, кто хочет начать заниматься бегом, но и для тех, кто уже давно этим видом спорта занимается. После каждой пробежки участники общаются, пьют чай с печеньками и другими вкусняшками, только ради этого стоит прийти. Также нередко у нас бывают тематические старты, — поделился TagilCity.ru Михаил Сидоров, участник забегов.
Участники могут бежать, идти пешком или даже стать волонтерами, без которых проведение этих мероприятий было бы невозможным. 5 верст — это российское движение, созданное в 2022 году. Каждую субботу пробежки проводятся более чем в 100 городах России.
Важно отметить, что 5 верст — это не соревнование, а дружеская пробежка на дистанцию в 5 км. Любой желающий может присоединиться к мероприятию абсолютно бесплатно. Нет никаких ограничений по возрасту или физической подготовке участников.
5 верст для меня — это уже субботний ритуал. Это много друзей, улыбок, обнимашек, разговоров, положительных эмоций. Что уж говорить, подстраиваешь свой отпуск, так чтоб пробежать или помочь в организации пробежки, на новой локации. Тебе рады везде, ведь мы огромная семья, — рассказала TagilCity.ru Татьяна Царюк, один из организаторов забегов.