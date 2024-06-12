Свердловские НКО в суде требуют от чиновников компенсацию за работу с детьми с ОВЗ

Известно, что речь идет об услугах, которые оказывала детям ИП Медянкина. В Союзе поставщиков соцуслуг уточнили, что сумма составляет 1,8 млн рублей — это долг еще за 2023 год. Как утверждают в Союзе, НКО полностью выполнила свою работу, однако положенную по закону компенсацию так и не получила.