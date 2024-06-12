Свердловские НКО в суде требуют от чиновников компенсацию за работу с детьми с ОВЗ

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Свердловское министерство социальной политики проиграло дело по иску некоммерческой организации, которая работает с детьми-инвалидами. Арбитражный суд региона встал на сторону поставщика социальных услуг, сообщила в соцсетях президент БФ «Я особенный» Александрина Хаитова.
Известно, что речь идет об услугах, которые оказывала детям ИП Медянкина. В Союзе поставщиков соцуслуг уточнили, что сумма составляет 1,8 млн рублей — это долг еще за 2023 год. Как утверждают в Союзе, НКО полностью выполнила свою работу, однако положенную по закону компенсацию так и не получила.
Кроме того, долги у Минсоцполитики якобы есть и перед БФ «Я особенный», АНО " Спектрум М», ИП Сыропятов — эти НКО помогают детям с ментальными проблемами. Общая сумма долга региона перед поставщиками — около 106 млн рублей.
В министерстве с решением суда не согласились и намерены обжаловать решение: там утверждают, что все поставщики регулярно и в срок получают компенсации. Всего в регионе работают 26 негосударственных поставщиков, которым в 2023 году выплачено почти 314 млн рублей.
Ранее стало известно, что арбитражный суд признал законными претензии налоговой службы к подрядчику «Уралстроймонтаж» и постановил начать процедуру банкротства.