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Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Свердловское НКО отсудило у властей компенсацию за работу с детьми-инвалидами

Свердловские НКО в суде требуют от чиновников компенсацию за работу с детьми с ОВЗ

12 июня 2024, 12:18
Фото: Изображение Midjourney

Свердловское НКО отсудило у властей компенсацию за работу с детьми-инвалидами

Свердловская организация оказывала услуги детям с ограниченными возможностями здоровья, однако представители НКО утверждают, что положенную по закону компенсацию не получили.

Свердловское министерство социальной политики проиграло дело по иску некоммерческой организации, которая работает с детьми-инвалидами. Арбитражный суд региона встал на сторону поставщика социальных услуг, сообщила в соцсетях президент БФ «Я особенный» Александрина Хаитова.

Известно, что речь идет об услугах, которые оказывала детям ИП Медянкина. В Союзе поставщиков соцуслуг уточнили, что сумма составляет 1,8 млн рублей — это долг еще за 2023 год. Как утверждают в Союзе, НКО полностью выполнила свою работу, однако положенную по закону компенсацию так и не получила.

Кроме того, долги у Минсоцполитики якобы есть и перед БФ «Я особенный», АНО " Спектрум М», ИП Сыропятов — эти НКО помогают детям с ментальными проблемами. Общая сумма долга региона перед поставщиками — около 106 млн рублей.

В министерстве с решением суда не согласились и намерены обжаловать решение: там утверждают, что все поставщики регулярно и в срок получают компенсации. Всего в регионе работают 26 негосударственных поставщиков, которым в 2023 году выплачено почти 314 млн рублей.

Ранее стало известно, что арбитражный суд признал законными претензии налоговой службы к подрядчику «Уралстроймонтаж» и постановил начать процедуру банкротства.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Компенсация#Арбитражный суд#Банкротство#Долг#Соцсети#Дети-инвалиды#Екатеринбург#Министерство социальной политики#Ментальные проблемы#Поставщики услуг#Региональные власти
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