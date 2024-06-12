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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

В Екатеринбурге с Малышевского моста на дорогу упала женщина

Женщина упала на проезжую часть с Малышевского моста в Екатеринбурге

12 июня 2024, 13:04
Фото: Е1

В Екатеринбурге с Малышевского моста на дорогу упала женщина

Екатеринбурженка получила тяжелые травмы и скончалась на месте.

Трагедия произошла в районе ЖБИ в Екатеринбурге в среду, 12 июня, сообщает Е1.

Женщина упала прямо на оживленную автомобильную трассу, Егоршинский подход. Прибывшие на место медики уже ничем не смогли ей помочь.

Информацию о гибели жительницы Екатеринбурга подтвердил источник Е1. В СК РФ Свердловской области происшествие пока не прокомментировали.

Ранее в Нижнем Тагиле у плотины на ВМЗ прохожие обнаружили труп мужчины.

Труп мужчины обнаружен под окнами многоэтажного дома в Екатеринбурге
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