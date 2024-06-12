Женщина упала на проезжую часть с Малышевского моста в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Трагедия произошла в районе ЖБИ в Екатеринбурге в среду, 12 июня, сообщает Е1.
Женщина упала прямо на оживленную автомобильную трассу, Егоршинский подход. Прибывшие на место медики уже ничем не смогли ей помочь.
Информацию о гибели жительницы Екатеринбурга подтвердил источник Е1. В СК РФ Свердловской области происшествие пока не прокомментировали.
Ранее в Нижнем Тагиле у плотины на ВМЗ прохожие обнаружили труп мужчины.