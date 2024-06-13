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В отношении главреда «Вечерних ведомостей» возбудили дело

В отношении главреда «Вечерних ведомостей» возбудили дело

13 июня 2024, 07:44
Фото: 1MI
В отношении главреда «Вечерних ведомостей» Владислава Постникова в Екатеринбурге возбуждено административное дело за публикацию, которая была опубликована в Telegram-канале.

Причиной для того, чтобы возбудить дело, стал текст, который Постников опубликовал в своем Telegram-канале, пишут «Вечерние ведомости».

Другие подробности в настоящий момент неизвестны, так как главред и его адвокат с материалами еще не ознакомились. По данной статье Постникова могут оштрафовать от 30 до 100 тысяч рублей.

Напомним, в ноябре 2023 года учредителю вышеуказанного издания Гузель Аиткуловой в прокуратуре вынесли предупреждение о том, что недопустимо распространять материалы, считающиеся экстремистскими.

Свердловская прокуратура проверит издание «Вечерние ведомости» на экстремизм
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