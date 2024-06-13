В отношении главреда «Вечерних ведомостей» возбудили дело

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Причиной для того, чтобы возбудить дело, стал текст, который Постников опубликовал в своем Telegram-канале, пишут «Вечерние ведомости».
Другие подробности в настоящий момент неизвестны, так как главред и его адвокат с материалами еще не ознакомились. По данной статье Постникова могут оштрафовать от 30 до 100 тысяч рублей.
Напомним, в ноябре 2023 года учредителю вышеуказанного издания Гузель Аиткуловой в прокуратуре вынесли предупреждение о том, что недопустимо распространять материалы, считающиеся экстремистскими.