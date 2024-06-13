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Жители Екатеринбурга пожаловались на рейдерский захват гаражей

Жители Екатеринбурга пожаловались на рейдерский захват гаражей

13 июня 2024, 06:49
Фото: 1MI
Владельцы гаражей на улице 40 лет Комсомола в Екатеринбурге не могут пройти к своим гаражам из-за того, что в 2021 году их захватили рейдеры.

В 2004 году хозяева гаражей, взяв разрешения у властей и соседей, соорудили над ними охраняемую стоянку. Три года назад произошел рейдерский захват стоянок — охранников отправили на улицу, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Пока владельцы разбирались, что происходит, часть территории была передана Городской службе автопарковок. После этого нынешний хозяин закрыл несколько въездов, в том числе и пожарный. За это собственников штрафуют.

Горожан теперь не пускают в гаражи для чистки снега, из-за которого топит боксы, а также у них нет возможности забрать свои вещи. Они отправились в мэрию, где им сообщили, что разрешений на создание стоянки они не давали и теперь будут разбираться.

Напомним, жители поселка под Анапой второй год пытаются бороться с лагерем, который поставил забор на пляже, оградив часть территории.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Строительство#ЧП#Мэрия#Гаражи#Штрафы#Стоянка#18+#Екатеринбург#Инцидент#Рейдерские захваты
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