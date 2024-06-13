Жители Екатеринбурга пожаловались на рейдерский захват гаражей

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
В 2004 году хозяева гаражей, взяв разрешения у властей и соседей, соорудили над ними охраняемую стоянку. Три года назад произошел рейдерский захват стоянок — охранников отправили на улицу, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Пока владельцы разбирались, что происходит, часть территории была передана Городской службе автопарковок. После этого нынешний хозяин закрыл несколько въездов, в том числе и пожарный. За это собственников штрафуют.
Горожан теперь не пускают в гаражи для чистки снега, из-за которого топит боксы, а также у них нет возможности забрать свои вещи. Они отправились в мэрию, где им сообщили, что разрешений на создание стоянки они не давали и теперь будут разбираться.
Напомним, жители поселка под Анапой второй год пытаются бороться с лагерем, который поставил забор на пляже, оградив часть территории.