Из дома со сгоревшими детьми под Первоуральском спасли пенсионерку

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Пострадавшую женщину отвезли в медучреждение для того, чтобы оказать ей помощь и лечение, рассказали в пресс-службе надзорного органа Свердловской области.
По факту ЧП в ведомстве организована проверка.
Напомним, огонь в жилом здании разгорелся ночью 14 июня 2024 года. В результате случившегося скончались пожилой мужчина и две девочки. Предположительно, причиной пожара стало воспламенение проводки.
В Следкоме возбуждено дело за причинение смерти по неосторожности.