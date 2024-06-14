tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:15

Published Сегодня, 06:15

Modified Сегодня, 06:17

Updated Сегодня, 06:17

Из дома со сгоревшими детьми под Первоуральском спасли пенсионерку

Из дома со сгоревшими детьми под Первоуральском спасли пенсионерку

14 июня 2024, 06:15
Фото: 1MI
В поселке Кузино под Первоуральском спасли пенсионерку из дома, в котором во время пожара погибли пожилой мужчина и две его внучки.

Пострадавшую женщину отвезли в медучреждение для того, чтобы оказать ей помощь и лечение, рассказали в пресс-службе надзорного органа Свердловской области.

По факту ЧП в ведомстве организована проверка.

Напомним, огонь в жилом здании разгорелся ночью 14 июня 2024 года. В результате случившегося скончались пожилой мужчина и две девочки. Предположительно, причиной пожара стало воспламенение проводки.

В Следкоме возбуждено дело за причинение смерти по неосторожности.

Три студента спасли женщину и бабушку из пожара в Верхней Туре
Узнать подробнее
Читайте также:
Самокатчик в Екатеринбурге сбил пенсионерку и уехалГрузовик сбил пожилую женщину на ЕКАДПассажирке рухнувшего вертолета под Первоуральском провели операцию
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Первоуральск#Проверка#Больница#Прокуратура#Пожар#Помощь#Женщина#Дом#Следствие#Пенсионерка#ЧП#Пострадавшая#Погибшие#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь
Что происходит с обменом валюты в Нижнем Тагиле после новых санкций: обзор по банкам
Вчера, 14:34
Производитель радиаторов из Нижнего Тагила заплатит 1,3 млн за смерть работника
Сегодня, 05:50
Свалка костей животных в Нижнем Тагиле оказалась на территории ГУФСИН
Вчера, 15:09
Суд рассмотрит дело американского журналиста о шпионаже за данными тагильского УВЗ
Сегодня, 04:42
Производство очередного поставщика «Жизньмарта» в Екатеринбурге опечатали приставы
Сегодня, 06:04
"