Самокатчик в Екатеринбурге сбил пенсионерку и уехал

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
По словам дочери пострадавшей, у нее сломаны плечо и бедро, а также травмирована голова. Пенсионерка болеет онкологией и в момент ЧП она шла за результатами МРТ, пишет Е1.
Прохожие вызвали скорую помощь. Также на место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов. Екатеринбурженку госпитализировали в медучреждение.
Напомним, 2 июня 2024 года в Екатеринбурге мужчина на самокате сбил мальчика, который ехал на велосипеде. Его отвезли в больницу.