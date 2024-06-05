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Самокатчик в Екатеринбурге сбил пенсионерку и уехал

Самокатчик в Екатеринбурге сбил пенсионерку и уехал

5 июня 2024, 06:47
Фото: 1MI
В Екатеринбурге самокатчик сбил 75-летнюю женщину и уехал с места ДТП. Инцидент случился 4 июня 2024 года.

По словам дочери пострадавшей, у нее сломаны плечо и бедро, а также травмирована голова. Пенсионерка болеет онкологией и в момент ЧП она шла за результатами МРТ, пишет Е1.

Прохожие вызвали скорую помощь. Также на место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов. Екатеринбурженку госпитализировали в медучреждение.

Напомним, 2 июня 2024 года в Екатеринбурге мужчина на самокате сбил мальчика, который ехал на велосипеде. Его отвезли в больницу.

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