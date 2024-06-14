Мать утонувшего подростка в Карпинске рассказала свою версию его гибели

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
По словам женщины, маловероятно, чтобы юноша мог пойти в воду, чтобы похвастаться перед девочками, так как он плохо плавал, пишет «КП-Екатеринбург».
Ей известно, что сын зашел в водоем, чтобы освежиться, а его друзья, которые были на берегу, стали уговаривать его немного проплыть. Юноша ступил чуть дальше и сразу упал в яму.
Напомним, ЧП произошло 13 июня 2024 года. Тело утонувшего молодого человека искали сотрудники поисково-спасательного отряда и нашли утром 14 июня.