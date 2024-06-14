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Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Мать утонувшего подростка в Карпинске рассказала свою версию его гибели

Мать утонувшего подростка в Карпинске рассказала свою версию его гибели

14 июня 2024, 12:27
Фото: 1MI
Мама 17-летнего подростка, утонувшего на водоеме в Карпинске, рассказала свою версию случившегося.

По словам женщины, маловероятно, чтобы юноша мог пойти в воду, чтобы похвастаться перед девочками, так как он плохо плавал, пишет «КП-Екатеринбург».

Ей известно, что сын зашел в водоем, чтобы освежиться, а его друзья, которые были на берегу, стали уговаривать его немного проплыть. Юноша ступил чуть дальше и сразу упал в яму.

Напомним, ЧП произошло 13 июня 2024 года. Тело утонувшего молодого человека искали сотрудники поисково-спасательного отряда и нашли утром 14 июня.

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