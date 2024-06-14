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Названа возможная причина пожара в частном доме под Первоуральском

Названа возможная причина пожара в частном доме под Первоуральском

14 июня 2024, 06:58
Фото: МЧС по Свердловской области
Сотрудники МЧС сообщили вероятную причину, из-за которой возник пожар в доме в поселке Кузино под Первоуральском, где погибли пенсионер и две девочки 5 и 7 лет.

По версии спасателей, огонь мог вспыхнуть из-за короткого замыкания проводки, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Фото: МЧС по Свердловской области

Пламя разгорелось в тот момент, когда хозяева дома спали. Из огня спаслась только пожилая женщина.

Напомним, трагедия произошла ночью 14 июня 2024 года. Свердловчанку, оставшуюся в живых, увезли в медучреждение. Сообщается, что девочек привезли к родственникам на время летних каникул.

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