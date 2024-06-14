Названа возможная причина пожара в частном доме под Первоуральском

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Updated Сегодня, 07:00
По версии спасателей, огонь мог вспыхнуть из-за короткого замыкания проводки, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
Пламя разгорелось в тот момент, когда хозяева дома спали. Из огня спаслась только пожилая женщина.
Напомним, трагедия произошла ночью 14 июня 2024 года. Свердловчанку, оставшуюся в живых, увезли в медучреждение. Сообщается, что девочек привезли к родственникам на время летних каникул.