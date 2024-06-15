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Updated Сегодня, 10:55

Бронзовые скульптуры появятся на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле

Бронзовые скульптуры появятся на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле

15 июня 2024, 10:53
Фото: tagilcity.ru
Четыре бронзовые скульптуры будут установлены на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле. На их приобретение выделено около 15 млн рублей. Подрядчика для изготовления арт-объектов уже ищут.

Объекты планируется разместить на отрезке от улицы Зари до проспекта Дзержинского. Среди фигур — бегущий мальчик, две гуляющие женщины, молодая пара, а также сантехник.

Фото: документация на сайте госзакупок

Напомним, благоустройство Ленинградского проспекта началось в 2022 году. МУП из Нижнего Тагила победил на аукционе и заключил контракт на 244 млн рублей. За эти деньги он должен привести в порядок пешеходную зону. Работы еще продолжаются. Планируется, что они будут завершены в этом году.

Ранее сообщалось, что после ремонта на проспекте появятся пешеходные дорожки, красивые скамейки и освещение.

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#Ирина Кирилова#Нижний Тагил#Город#Благоустройство#Ленинградский проспект#Дзержинский район#Украшение#Тендер#Екатеринбург#Закупка
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