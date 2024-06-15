Бронзовые скульптуры появятся на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле

Напомним, благоустройство Ленинградского проспекта началось в 2022 году. МУП из Нижнего Тагила победил на аукционе и заключил контракт на 244 млн рублей. За эти деньги он должен привести в порядок пешеходную зону. Работы еще продолжаются. Планируется, что они будут завершены в этом году.