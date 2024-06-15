tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:38

Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

Застреливший любовника супруги свердловчанин сам сдался полиции

Застреливший любовника супруги свердловчанин сам сдался полиции

15 июня 2024, 05:38
Фото: Изображение Midjourney
В Нижней Туре (Свердловская область) местный житель застрелил мужчину около детского спортклуба «Ровесник» на улице Ильича. Предварительно известно, что мужчина по имени Алексей выстрелил во Владимира три раза. Позднее он сдался полиции.

Алексей забрал из детсада ребенка своей сожительницы и отвез в секцию. Он ждал завершения занятий, но был убит, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.

После совершения преступления Владимир разобрал оружие и попросил вызвать полицию. Детей, по данным источника, на улицу не выпускали, пока не был убран труп. Следователями возбуждено уголовное дело.

По предварительной информации, Владимир сделал это из ревности. Алексей встречался с его женой, с которой у Владимира планировался развод 14 июня.

Сам погибший из Екатеринбурга. Несколько лет назад он стал жить в Нижней Туре и работал водителем. Владимир был вахтовиком.

Полицейский в Екатеринбурге получил срок за халатность после убийства человека
Узнать подробнее
Читайте также:
Подростка убило молнией во время рыбалки на Каме в Пермском краеЖитель села в Свердловской области застрелил младшего сына и пытался убить старшегоДети кидали с крыши дома огромные камни и чуть не убили женщину в Нижнем Тагиле
#Ирина Кирилова#Свердловская область#Полиция#Убийство#Криминал#Задержание#Ревность#18+#Екатеринбург
Подпишитесь
Два взрыва над ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле произошли 13 июня
Вчера, 08:32
Отразятся ли санкции США на жизни свердловчан: что говорят экономисты и бизнесмены
Вчера, 13:56
Биатлонисты тагильской спортшколы «Юпитер» получат новую форму и инвентарь
Вчера, 16:27
Превышение формальдегида в воздухе было зафиксировано в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:04
Штормовые ветра и ливни надвигаются на Свердловскую область
Сегодня, 05:23
Производитель радиаторов из Нижнего Тагила заплатит 1,3 млн за смерть работника
Вчера, 05:50
"