Застреливший любовника супруги свердловчанин сам сдался полиции

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
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Updated Сегодня, 05:39
Алексей забрал из детсада ребенка своей сожительницы и отвез в секцию. Он ждал завершения занятий, но был убит, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.
После совершения преступления Владимир разобрал оружие и попросил вызвать полицию. Детей, по данным источника, на улицу не выпускали, пока не был убран труп. Следователями возбуждено уголовное дело.
По предварительной информации, Владимир сделал это из ревности. Алексей встречался с его женой, с которой у Владимира планировался развод 14 июня.
Сам погибший из Екатеринбурга. Несколько лет назад он стал жить в Нижней Туре и работал водителем. Владимир был вахтовиком.