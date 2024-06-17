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Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

На пяти опасных объектах ВГОКа в Нижнем Тагиле нарушаются правила безопасности

На пяти опасных объектах ВГОКа в Нижнем Тагиле нарушаются правила безопасности

17 июня 2024, 09:12
Фото: tagilcity.ru
На пяти объектах Выскогорского горно-обогатительного комбината не соблюдается безопасность. В частности, у них отсутствуют паспорта безопасности.

Предприятие за данные нарушения получило шесть предостережений. Они касаются участков литейного и железнодорожного, карьеров «Евстюнинский» и «Центральный», а также здания обогатительного цеха Высокогорской площадки.

Предприятию дан срок до 1 июля, чтобы устранить все замечания. Об устранении должен быть уведомлен Отдел надзорной деятельности.

Внеплановая проверка на ВГОКе проводилась с 8 по 21 мая. Тогда проверяющие пришли из-за истечения предписания, полученного предприятием после 1 марта.

Также предписание получил «Уралхимпласт-Амдор» в Нижнем Тагиле. На один из его объектов тоже отсутствовал паспорт безопасности.

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#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Проверка#Город#Безопасность#ВГОК#Предприятие#Нарушения#Екатеринбург
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