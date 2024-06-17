На пяти опасных объектах ВГОКа в Нижнем Тагиле нарушаются правила безопасности

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Предприятие за данные нарушения получило шесть предостережений. Они касаются участков литейного и железнодорожного, карьеров «Евстюнинский» и «Центральный», а также здания обогатительного цеха Высокогорской площадки.
Предприятию дан срок до 1 июля, чтобы устранить все замечания. Об устранении должен быть уведомлен Отдел надзорной деятельности.
Внеплановая проверка на ВГОКе проводилась с 8 по 21 мая. Тогда проверяющие пришли из-за истечения предписания, полученного предприятием после 1 марта.
Также предписание получил «Уралхимпласт-Амдор» в Нижнем Тагиле. На один из его объектов тоже отсутствовал паспорт безопасности.