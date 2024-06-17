«УХП-Амдор» в Тагиле получил предостережение за отсутствие паспортов безопасности

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Компания занимается производством ингибиторов коррозий и реагентов для дорожного строительства.
С заявлением о нарушении в ГУ МЧС обратилось управление ГО и ЧС. Заявлено, что у предприятия нет паспортов безопасности на опасные объекты, что является нарушением. Однако согласно закону, утвердить документы нужно было еще до конца 2023 года. При этом при проверке, которая прошла 20 мая, оказалось, что паспорта так и не были разработаны. В связи с этим предприятию было объявлено предостережение.
Напомним, «Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле, а также должностные лица были привлечены к административной ответственности за то, что не было исполнено предписание Роспотребнадзора. В частности, не были устранены нарушения, связанные с выбросами вредных веществ.