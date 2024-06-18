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Posted Сегодня, 13:37

Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

У граффити в поддержку Белгорода в Екатеринбурге появилась подсветка

Красное сердце засветилось на граффити в поддержку Белгорода в Екатеринбурге

18 июня 2024, 13:37
Фото: Скрин видео Telegram-канала «Жизнь в Екб»

У граффити в поддержку Белгорода в Екатеринбурге появилась подсветка

Сама композиция со словами сопереживания жителям приграничного города, который живет под обстрелами, появилась в Екатеринбурге на прошлой неделе. Теперь у композиции также загорелось сердце.

Граффити нарисовано на четырехметровом кубе с изображением князя Владимира. Оно установлено в сквере у Драмтеатра, пишет Telegram-канала «Жизнь в Екб».

Любой житель может подойти к инсталляции и зажечь сердце, символически поддержав тем самым белгородцев.

Напомним, что Белгород уже больше года живет под постоянными обстрелами со стороны Украины. Одним из самых сильных ударов со стороны ВСУ был нанесен 30 декабря 2023 года, тогда погибли 25 человек.

За последние сутки под ударами Украины оказались шесть приграничных районов Белгородской области, четыре человека получили ранения.

12 мая в результате обстрела обрушился подъезд жилого дома на улице Щорса в Белгороде, погибли 13 человек.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Украина#Сквер#Поддержка#Драмтеатр#Граффити#Жертвы#Екатеринбург#Белгород#Обстрелы
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