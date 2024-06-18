Красное сердце засветилось на граффити в поддержку Белгорода в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Граффити нарисовано на четырехметровом кубе с изображением князя Владимира. Оно установлено в сквере у Драмтеатра, пишет Telegram-канала «Жизнь в Екб».
Любой житель может подойти к инсталляции и зажечь сердце, символически поддержав тем самым белгородцев.
Напомним, что Белгород уже больше года живет под постоянными обстрелами со стороны Украины. Одним из самых сильных ударов со стороны ВСУ был нанесен 30 декабря 2023 года, тогда погибли 25 человек.
За последние сутки под ударами Украины оказались шесть приграничных районов Белгородской области, четыре человека получили ранения.
12 мая в результате обстрела обрушился подъезд жилого дома на улице Щорса в Белгороде, погибли 13 человек.