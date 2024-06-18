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Сирены в Нижнем Тагиле прозвучат в День памяти и скорби

Сирены в Нижнем Тагиле прозвучат в День памяти и скорби

18 июня 2024, 08:24
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле прозвучат сирены 22 июня 2024 года. В 1941 году в этот день в стране началась Великая Отечественная война.

Электросирены прозвучат в 14:15 часов. Сигналы подадут на основании распоряжения главы региона, рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Горожан просят оставаться спокойными, не наводить панику и продолжать свои занятия и дела, а также объявить минуту молчания в память погибших во время войны.

Напомним, сигналы электросирен 22 июня будут звучать во всех населенных пунктах в Свердловской области согласно указу губернатора.

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