Сирены в Нижнем Тагиле прозвучат в День памяти и скорби

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Электросирены прозвучат в 14:15 часов. Сигналы подадут на основании распоряжения главы региона, рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.
Горожан просят оставаться спокойными, не наводить панику и продолжать свои занятия и дела, а также объявить минуту молчания в память погибших во время войны.
Напомним, сигналы электросирен 22 июня будут звучать во всех населенных пунктах в Свердловской области согласно указу губернатора.