Предупреждение компании ЕВРАЗ, конец отопительного сезона, Пасха и рост зарплат

Бензин продолжает дорожать в Свердловской области. Так, цена одного литра марки АИ-92 выросла за апрель в среднем на 12 копеек. Литр марок АИ-95 и АИ-98 подорожал в среднем на 24 копейки. А дизтопливо подросло в цене на 22 копейки. Свердловчане отмечают постепенный рост цен, однако не считают, что это существенно влияет на их бюджет.