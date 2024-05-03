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Published Сегодня, 18:15

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Updated Сегодня, 18:31

Предупреждение компании ЕВРАЗ, конец отопительного сезона, Пасха и рост зарплат

Предупреждение компании ЕВРАЗ, конец отопительного сезона, Пасха и рост зарплат

3 мая 2024, 18:15
Фото: Изображение Midjourney
Ростехнадзор вынес предупреждение компании ЕВРАЗ НТМК. Отопительный сезон заканчивается в Тагиле. TagilCity.ru делится секретами самых вкусных Пасхальных куличей. Зарплаты растут в Свердловской области, а бензин дорожает. Итоги Нижнего Тагила и региона за 3 мая — в нашем традиционном обзоре.

В Нижнем Тагиле ЕВРАЗ НТМК получил предостережение от Ростехнадзора о несоблюдении правил промышленной безопасности. В некоторых цехах используются изношенные конструкции и оборудование, у которого уже истек срок годности. Эксплуатация ряда агрегатов давно превышает допустимое число рабочих циклов, а работают они без проверки безопасности. Предостережение контролирующий орган выдал в начале апреля.

ЕВРАЗ НТМК получил предостережение за отсутствие экспертизы безопасности
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В Нижнем Тагиле скоро закончится отопительный сезон. В мэрии пообещали, что батареи в домах тагильчан остынут 13 мая. Сначала коммунальщики отключат жилые дома. В социальных учреждениях, больницах, школах и детских садах тепло сохранится чуть дольше. После завершения отопительного сезона начнутся гидравлические испытания на тепловых сетях.

Названа дата отключения отопления в Нижнем Тагиле
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В воскресенье, 5 мая, православные верующие отметят Светлую Пасху. В этот день принято печь вкусные и ароматные куличи. TagilCity.ru собрал пять самых вкусных рецептов разной сложности в преддверии главного церковного праздника. Приготовить пасхальное лакомство сможет каждый — от начинающего кулинара до опытного шеф-повара.

Топ-5 рецептов пасхальных куличей
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За год в Свердловской области более чем на 20% выросли зарплаты. Жители региона в феврале 2024 года в среднем получали 70,7 тысячи рублей. Самые высокооплачиваемые профессии — страховщик и финансист. Также неплохо зарабатывают свердловские ученые — их зарплата превышает 100 тысяч рублей.

Средняя заплата в Свердловской области выросла на 21,6%
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Бензин продолжает дорожать в Свердловской области. Так, цена одного литра марки АИ-92 выросла за апрель в среднем на 12 копеек. Литр марок АИ-95 и АИ-98 подорожал в среднем на 24 копейки. А дизтопливо подросло в цене на 22 копейки. Свердловчане отмечают постепенный рост цен, однако не считают, что это существенно влияет на их бюджет.

Бензин продолжает дорожать в Свердловской области
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