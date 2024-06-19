Альфонса и «сына украинского мэра» судят в Екатеринбурге за мошенничество

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
21-летний уроженец Кировграда Даниил Голубев в последнее время жил в столице региона, а на жизнь зарабатывал, выманивая деньги у девушек, пишет «КП — Екатеринбург». Ранее он был осужден на 3,5 года за то, что выманил у одной из своих жертв миллион. Теперь Голубева судят за мошенничество в особо крупных размерах.
В частности, он обманул дочь бизнесмена Михаила П. на 14 млн рублей. Девушка тайно брала деньги из отцовского сейфа и переводила на карту Даниилу. Следователи считают, что жертв мошенника могла быть намного больше.
Девушкам Голубев рассказывал разные истории: он представлялся своим жертвам «сыном украинского мэра», говорил, что его отец является уважаемым и богатым человеком в соседней стране, но сам он переехал в Екатеринбург. Также он заверял, что учится в университете МВД и окончил школу каратэ. В свои преступные схему он вовлек и родную бабушку: она брала кредиты в банке под предлогом лечения внука от онкологии.
Молодому мошеннику грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее школьница из Серова перевела мошенникам 360 тысяч рублей с карты матери.