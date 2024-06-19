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Posted Сегодня, 15:13

Published Сегодня, 15:13

Modified Сегодня, 15:15

Updated Сегодня, 15:15

В Екатеринбурге судят «сына украинского мэра», который разводил жертв на деньги

Альфонса и «сына украинского мэра» судят в Екатеринбурге за мошенничество

19 июня 2024, 15:13
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге судят «сына украинского мэра», который разводил жертв на деньги

Житель Екатеринбурга рассказывал своим жертвам небылицы и заставлял переводить себе деньги на карту.

21-летний уроженец Кировграда Даниил Голубев в последнее время жил в столице региона, а на жизнь зарабатывал, выманивая деньги у девушек, пишет «КП — Екатеринбург». Ранее он был осужден на 3,5 года за то, что выманил у одной из своих жертв миллион. Теперь Голубева судят за мошенничество в особо крупных размерах.

В частности, он обманул дочь бизнесмена Михаила П. на 14 млн рублей. Девушка тайно брала деньги из отцовского сейфа и переводила на карту Даниилу. Следователи считают, что жертв мошенника могла быть намного больше.

Девушкам Голубев рассказывал разные истории: он представлялся своим жертвам «сыном украинского мэра», говорил, что его отец является уважаемым и богатым человеком в соседней стране, но сам он переехал в Екатеринбург. Также он заверял, что учится в университете МВД и окончил школу каратэ. В свои преступные схему он вовлек и родную бабушку: она брала кредиты в банке под предлогом лечения внука от онкологии.

Молодому мошеннику грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее школьница из Серова перевела мошенникам 360 тысяч рублей с карты матери.

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