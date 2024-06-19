Альфонса и «сына украинского мэра» судят в Екатеринбурге за мошенничество

Девушкам Голубев рассказывал разные истории: он представлялся своим жертвам «сыном украинского мэра», говорил, что его отец является уважаемым и богатым человеком в соседней стране, но сам он переехал в Екатеринбург. Также он заверял, что учится в университете МВД и окончил школу каратэ. В свои преступные схему он вовлек и родную бабушку: она брала кредиты в банке под предлогом лечения внука от онкологии.