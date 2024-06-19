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Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Девочке из Книги рекордов России в Екатеринбурге стало плохо на ОГЭ

Девочке из Книги рекордов России в Екатеринбурге стало плохо на ОГЭ

19 июня 2024, 12:26
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге состояние девочки из Книги рекордов России ухудшилось во время сдачи ОГЭ. Из-за этого она отправится на пересдачу.

Школьница писала экзамен по литературе. В какой-то момент ее начало трясти и выпускница чуть не упала в обморок. Ее отвели к врачу, который измерил давление и отправил обратно в аудиторию. Однако лучше ей не стало, пишет Е1.

Из-за похода к врачу девочка не успела заполнить бланк ответов, и теперь ей придется пересдавать экзамен. Мама девочки рассказала, что было написано заявление в учебное учреждение с просьбой оставить записи с видеокамер, а также отправлена жалоба в управление образования.

В Книге рекордов России девочку занесли за участие в массовом исполнении песни «День Победы».

Напомним, в Екатеринбурге из-за неверно указанного времени окончания ОГЭ весь класс чуть не стал заново писать экзамен по химии.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Школа#Девочка#Жалоба#Образование#Врач#Литература#Учеба#Экзамены#Екатеринбург#Инцидент#ОГЭ
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