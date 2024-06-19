Девочке из Книги рекордов России в Екатеринбурге стало плохо на ОГЭ

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Школьница писала экзамен по литературе. В какой-то момент ее начало трясти и выпускница чуть не упала в обморок. Ее отвели к врачу, который измерил давление и отправил обратно в аудиторию. Однако лучше ей не стало, пишет Е1.
Из-за похода к врачу девочка не успела заполнить бланк ответов, и теперь ей придется пересдавать экзамен. Мама девочки рассказала, что было написано заявление в учебное учреждение с просьбой оставить записи с видеокамер, а также отправлена жалоба в управление образования.
В Книге рекордов России девочку занесли за участие в массовом исполнении песни «День Победы».
Напомним, в Екатеринбурге из-за неверно указанного времени окончания ОГЭ весь класс чуть не стал заново писать экзамен по химии.