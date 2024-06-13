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Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

В школе Екатеринбурга произошел скандал на ОГЭ по химии из-за ошибки организаторов

В школе Екатеринбурга произошел скандал на ОГЭ по химии из-за ошибки организаторов

13 июня 2024, 12:23
Фото: Изображение Midjourney
В школе №11 в Екатеринбурге выпускники едва не стали заново писать ОГЭ по химии из-за ошибки организаторов.

Как оказалось, один из членов комиссии неверно написал время, когда заканчивается экзамен. На это обратила внимание одна из выпускниц. Она подала апелляцию за несоблюдение правил проведения экзамена, объяснив, что ей из-за этого не хватило времени, пишет Е1.

Все девятиклассники, которые сидели в аудитории, чуть не стали снова писать ОГЭ. Как рассказала мать одной из школьниц, подобная апелляция должна быть подана до того, как экзаменуемый выйдет из аудитории, а девочка подала ее уже после и это является нарушением, а значит, результаты работ будут аннулированы.

Данную ситуацию рассматривала комиссия в управлении образования. При этом в администрации школы отметили, что аннулирования результатов нет.

В итоге стало известно, что тем выпускникам, которых устраивает оценка, предложили написать заявление, им аннулировать результаты не стали. А тем, кого оценка не устраивает, дали возможность переписать. Однако пересдавать никто не стал, в том числе выпускница, написавшая жалобу.

Напомним, в УрФУ в Екатеринбурге почти тысяче студентам аннулировали результаты экзамена по английскому языку.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Школьники#Комиссия#Образование#Апелляция#Выпускники#Заявление#Экзамен#Результаты#Нарушение правил#Екатеринбург#Организаторы#Инцидент#ОГЭ
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