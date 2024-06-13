В школе Екатеринбурга произошел скандал на ОГЭ по химии из-за ошибки организаторов

Все девятиклассники, которые сидели в аудитории, чуть не стали снова писать ОГЭ. Как рассказала мать одной из школьниц, подобная апелляция должна быть подана до того, как экзаменуемый выйдет из аудитории, а девочка подала ее уже после и это является нарушением, а значит, результаты работ будут аннулированы.