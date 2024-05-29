В Нижнем Тагиле прошел ОГЭ по русскому языку

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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Updated Сегодня, 06:42
Писали экзамен в том числе в школе №64. Перед началом испытания ребята желали друг другу удачи, сообщает телеканал «Тагил-Тв». При этом в воздухе витало волнение.
В данном учреждении ОГЭ написал 131 ученик 11 класса из школ №32 и №45, а также из гимназии №18. Для проведения экзамена было оборудовано девять учебных классов. В каждой аудитории разместилось примерно по 15 человек.
От этого зависит вся жизнь. Я заряжена, я напишу на 100 баллов, — поделилась одна из школьниц Дарья.
Экзамен длился 3,5 часа. За это время ребята решили задание на знание современного литературного языка, грамматики и пунктуации, а также написали сочинение. При этом работал усиленный контроль, в том числе в каждой аудитории были установлены видеокамеры. Наблюдали за детьми члены комиссий.
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