В Нижнем Тагиле прошел ОГЭ по русскому языку

Экзамен длился 3,5 часа. За это время ребята решили задание на знание современного литературного языка, грамматики и пунктуации, а также написали сочинение. При этом работал усиленный контроль, в том числе в каждой аудитории были установлены видеокамеры. Наблюдали за детьми члены комиссий.