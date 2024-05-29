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В Нижнем Тагиле прошел ОГЭ по русскому языку

В Нижнем Тагиле прошел ОГЭ по русскому языку

29 мая 2024, 06:40
Фото: 1MI
ОГЭ по русскому языку написали школьники из Нижнего Тагила. Это самый массовый экзамен. 29 мая он прошел по всей России.

Писали экзамен в том числе в школе №64. Перед началом испытания ребята желали друг другу удачи, сообщает телеканал «Тагил-Тв». При этом в воздухе витало волнение.

В данном учреждении ОГЭ написал 131 ученик 11 класса из школ №32 и №45, а также из гимназии №18. Для проведения экзамена было оборудовано девять учебных классов. В каждой аудитории разместилось примерно по 15 человек.

От этого зависит вся жизнь. Я заряжена, я напишу на 100 баллов, — поделилась одна из школьниц Дарья.

Экзамен длился 3,5 часа. За это время ребята решили задание на знание современного литературного языка, грамматики и пунктуации, а также написали сочинение. При этом работал усиленный контроль, в том числе в каждой аудитории были установлены видеокамеры. Наблюдали за детьми члены комиссий.

Ранее эксперты рассказали, как школьникам справиться со стрессом во время ОГЭ и ЕГЭ.

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