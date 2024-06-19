Осужденного задержали в Екатеринбурге за угрозу убийством сотруднице ГУФСИН

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Мужчину осудили за кражу на 400 часов обязательных работ. Исполнять наказание он не стал, вследствие чего его объявили в розыск, рассказали в пресс-службе свердловской ГУФСИН.
Когда с ним встретилась женщина, работающая в вышеупомянутом ведомстве, мужчина стал ей угрожать убийством и физическим насилием. После этого сотрудница сообщила об угрозах в правоохранительные органы.
Вскоре его задержали на съемном жилье в Екатеринбурге. Сейчас задержанному грозит реальный срок.
Напомним, в Екатеринбурге мошенник угрожал в мессенджере девушке побоями и пытался вымогать у нее деньги. Однако девушка не поверила и заблокировала его.