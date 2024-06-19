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Осужденного задержали в Екатеринбурге за угрозу убийством сотруднице ГУФСИН

Осужденного задержали в Екатеринбурге за угрозу убийством сотруднице ГУФСИН

19 июня 2024, 11:23
Фото: 1MI
В Екатеринбурге был задержан осужденный, который угрожал убийством сотруднице службы исполнения наказаний Пермского края. Его задержали 18 июня 2024 года.

Мужчину осудили за кражу на 400 часов обязательных работ. Исполнять наказание он не стал, вследствие чего его объявили в розыск, рассказали в пресс-службе свердловской ГУФСИН.

Когда с ним встретилась женщина, работающая в вышеупомянутом ведомстве, мужчина стал ей угрожать убийством и физическим насилием. После этого сотрудница сообщила об угрозах в правоохранительные органы.

Вскоре его задержали на съемном жилье в Екатеринбурге. Сейчас задержанному грозит реальный срок.

Напомним, в Екатеринбурге мошенник угрожал в мессенджере девушке побоями и пытался вымогать у нее деньги. Однако девушка не поверила и заблокировала его.

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