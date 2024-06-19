Приставы конфисковали снегоболотоход у жителя Тугулыма за взятку

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
Modified Сегодня, 05:56
Updated Сегодня, 05:56
Некоторое время назад мужчина, работавший госслужащим, получил крупную взятку в размере миллиона рублей. На эти деньги он приобрел снегоболотоход. Когда факт взятки стал известен, в отношении него возбудили дело, рассказали в пресс-службе региональной ГУФССП.
В итоге свердловчанину назначили восемь лет тюремного заключения. Также судебные приставы изъяли у осужденного снегоболотоход. Транспорт был передан в доход государства.
Напомним, в Первоуральске состоится суд над замначальника «Водоканала», который получал взятки и совершал мошеннические действия.