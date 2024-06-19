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Приставы конфисковали снегоболотоход у жителя Тугулыма за взятку

Приставы конфисковали снегоболотоход у жителя Тугулыма за взятку

19 июня 2024, 05:54
Фото: 1MI
У жителя Тугулыма конфисковали снегоболотоход, которой он приобрел на деньги, полученные в качестве взятки.

Некоторое время назад мужчина, работавший госслужащим, получил крупную взятку в размере миллиона рублей. На эти деньги он приобрел снегоболотоход. Когда факт взятки стал известен, в отношении него возбудили дело, рассказали в пресс-службе региональной ГУФССП.

В итоге свердловчанину назначили восемь лет тюремного заключения. Также судебные приставы изъяли у осужденного снегоболотоход. Транспорт был передан в доход государства.

Напомним, в Первоуральске состоится суд над замначальника «Водоканала», который получал взятки и совершал мошеннические действия.

Экс-глава Пышминского округа отправится на 8 лет в тюрьму за взятки
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