Приставы конфисковали снегоболотоход у жителя Тугулыма за взятку

Некоторое время назад мужчина, работавший госслужащим, получил крупную взятку в размере миллиона рублей. На эти деньги он приобрел снегоболотоход. Когда факт взятки стал известен, в отношении него возбудили дело, рассказали в пресс-службе региональной ГУФССП.