Житель Екатеринбурга осужден на 2 года за оборот поддельного алкоголя

Кроме того, мужчина привлек к своей деятельности иностранцев, которые разливали содержимое по бутылкам, запечатывали и клеили этикетки. Готовая продукция хранилась в гаражах. Общая стоимость спиртного составила более 2,3 миллиона рублей.