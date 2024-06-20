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Updated Сегодня, 06:18

Житель Екатеринбурга осужден на 2 года за оборот поддельного алкоголя

Житель Екатеринбурга осужден на 2 года за оборот поддельного алкоголя

20 июня 2024, 06:16
Фото: 1MI
В Екатеринбурге 58-летний местный житель распространял некачественные алкогольные напитки, чья общая стоимость превышала 2,3 миллиона рублей. Данной деятельностью мужчина занимался в 2020 году.

Вместе с соучастниками мужчина производил немаркированный спиртной товар под видом настоящего алкоголя для дальнейшего оборота. Так, горожане оборудовали «цех» в нежилом доме в свердловском поселке, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Кроме того, мужчина привлек к своей деятельности иностранцев, которые разливали содержимое по бутылкам, запечатывали и клеили этикетки. Готовая продукция хранилась в гаражах. Общая стоимость спиртного составила более 2,3 миллиона рублей.

Екатеринбуржца приговорили к двум годам и шести месяцам тюремного заключения, а также ему назначили штраф в размере 200 тысяч рублей.

Напомним, предприниматель из Новоуральска был условно осужден за производство некачественного алкоголя.

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