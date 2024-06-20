Житель Екатеринбурга осужден на 2 года за оборот поддельного алкоголя

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Вместе с соучастниками мужчина производил немаркированный спиртной товар под видом настоящего алкоголя для дальнейшего оборота. Так, горожане оборудовали «цех» в нежилом доме в свердловском поселке, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Кроме того, мужчина привлек к своей деятельности иностранцев, которые разливали содержимое по бутылкам, запечатывали и клеили этикетки. Готовая продукция хранилась в гаражах. Общая стоимость спиртного составила более 2,3 миллиона рублей.
Екатеринбуржца приговорили к двум годам и шести месяцам тюремного заключения, а также ему назначили штраф в размере 200 тысяч рублей.
Напомним, предприниматель из Новоуральска был условно осужден за производство некачественного алкоголя.