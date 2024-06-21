Как коррупция мешает бороться с нелегальными мигрантами

По сообщениям правозащитников и самих мигрантов, депортация в основном касается рабочих со строек, магазинов и рынков — основного места работы приезжих. Но, например, мигрантов, работающих у крупных предпринимателей не трогают вовсе. Для тех же, кто не хочет уезжать, существует прайс: от 5 тысяч рублей и больше, в зависимости от благосостояния мигранта.