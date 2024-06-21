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Published Сегодня, 09:41

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Updated Сегодня, 09:43

Как коррупция мешает бороться с нелегальными мигрантами

Как коррупция мешает бороться с нелегальными мигрантами

21 июня 2024, 09:41
Фото: Изображение Midjourney
Согласно отчетам МВД из России за последние несколько месяцев было выдворено порядка 40 тысяч иностранных граждан. Большинство из них — представители стран Центральной Азии. Около 11 тысяч мигрантов получили пожизненный запрет на возвращение в РФ.

При этом органы правопорядка фиксируют существенное снижение этнических преступлений по сравнению с предыдущим годом.

Как сообщил министр МВД Владимир Колокольцев, соблюдение миграционного законодательства — основная задача ведомства на данный момент. Министр анонсировал новый законопроект, ужесточающий контроль за иностранными гражданами, а также рассказал о доработке цифровой базы биометрических данных по поручению президента.

Казалось бы, государство услышало призывы граждан и готово к серьезным реформам. Но на земле, отнюдь, остаются старые проблемы, а именно — коррупция.

По сообщениям правозащитников и самих мигрантов, депортация в основном касается рабочих со строек, магазинов и рынков — основного места работы приезжих. Но, например, мигрантов, работающих у крупных предпринимателей не трогают вовсе. Для тех же, кто не хочет уезжать, существует прайс: от 5 тысяч рублей и больше, в зависимости от благосостояния мигранта.

Та же ситуация в миграционных центрах. Чтобы сдать экзамены по русскому языку, нужно подкупить экзаменатора. Сложностей с этим нет, говорят мигранты, поскольку подобные услуги предлагают сами работники центра.

Таким образом, проблема нелегальной миграции не только не решается, но и используется в корыстных целях недобросовестными гражданами.

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#Ирина Кирилова#Общество#Полиция#Коррупция#Мигранты#МВД#Депортация#Владимир Колокольцев
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