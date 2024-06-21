Контрактник в Екатеринбурге осужден на 14 лет за нападение на участника СВО

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Суд решил, что обвиняемый должен находиться в ИК строгого режима, а также выплатить семье погибшего 210 тысяч и его сестрам по 800 тысяч, пишет «Газета.ру».
Напомним, контрактник вместе со своими друзьями, переодевшись в «гражданку», гулял по улице и заметил на скамейке спящего мужчину. Впоследствии выяснилось, что потерпевший приезжал из зоны СВО на похороны родственника.
Осужденный решил забрать у него телефон, а на отказ владельца его разблокировать стал его избивать. Когда мужчина узнал код, он ударил его по голове. Пострадавший умер в медучреждении.