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Published Сегодня, 05:25

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Updated Сегодня, 05:27

Контрактник в Екатеринбурге осужден на 14 лет за нападение на участника СВО

Контрактник в Екатеринбурге осужден на 14 лет за нападение на участника СВО

21 июня 2024, 05:25
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге суд назначил 14 лет контрактнику, который избил до смерти участника СВО. Происшествие случилось 10 сентября 2023 года.

Суд решил, что обвиняемый должен находиться в ИК строгого режима, а также выплатить семье погибшего 210 тысяч и его сестрам по 800 тысяч, пишет «Газета.ру».

Напомним, контрактник вместе со своими друзьями, переодевшись в «гражданку», гулял по улице и заметил на скамейке спящего мужчину. Впоследствии выяснилось, что потерпевший приезжал из зоны СВО на похороны родственника.

Осужденный решил забрать у него телефон, а на отказ владельца его разблокировать стал его избивать. Когда мужчина узнал код, он ударил его по голове. Пострадавший умер в медучреждении.

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