«Огненные картины войны»: в День памяти и скорби тагильчане зажгли свечи

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Сотни людей собрались на набережной Тагильского пруда, в парке Бондина. Из белых и красных свечей они выложили звезду. Сверху расположились слова «НИЖНИЙ ТАГИЛ», а снизу — «ПОМНИТ».
На мероприятии было много детей, кадеты с флагами, артисты исполнили песню про белых журавлей. Некоторые присутствующие не могли сдержать слез.
Ранее стало известно, что по всей Свердловской области 22 июня в День памяти и скорби будут звучать сирены.