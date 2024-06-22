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Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

«Огненные картины войны»: в День памяти и скорби тагильчане зажгли свечи

«Огненные картины войны»: в День памяти и скорби тагильчане зажгли свечи

22 июня 2024, 10:25
Фото: Скриншот страницы Владислава Пинаева ВКонтакте
В Нижнем Тагиле в связи с Днем памяти и скорби местные жители провели акцию и зажгли свечи в память о погибших в войнах.

Сотни людей собрались на набережной Тагильского пруда, в парке Бондина. Из белых и красных свечей они выложили звезду. Сверху расположились слова «НИЖНИЙ ТАГИЛ», а снизу — «ПОМНИТ».

На мероприятии было много детей, кадеты с флагами, артисты исполнили песню про белых журавлей. Некоторые присутствующие не могли сдержать слез.

Ранее стало известно, что по всей Свердловской области 22 июня в День памяти и скорби будут звучать сирены.

Сирены завоют в Нижнем Тагиле 22 июня в День памяти и скорби
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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Мэр#Владислав Пинаев#Обращение#Война#Екатеринбург#Скорбь
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