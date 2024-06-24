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Хоккеист Денис Цуканов привез в Нижний Тагил Кубок Петрова

Хоккеист Денис Цуканов привез в Нижний Тагил Кубок Петрова

24 июня 2024, 11:20
Фото: ХК «Нефтяник»
27-летний защитник альметьевского «Нефтяника» Денис Цуканов, завоевавший в прошлом сезоне главный трофей ВХЛ, привез кубок в Нижний Тагил, где начинал свой путь в хоккее.

Цуканов с детства занимался в клубе «Мечта» у тренера Виктора Старикова, затем играл за «Спутник», казанский «Ак Барс» и другие клубы. В составе «Нефтяника» хоккеист провел уже шесть лет и внес весомый вклад в победу команды за Кубок Петрова.

За двадцать одну игру на льду, спортсмен забросил одну шайбу и сделал шесть результативных передач с показателем полезности плюс 10. В регулярном чемпионате он выступал в 48 матчах, набрав 14 очков, из которых 4 за голы и 10 за результативные передачи. Игрок проводит уже свой шестой сезон в Альметьевске, а его контракт продлен до конца следующего сезона, пишет «Тагильский рабочий».

Ежегодно, приезжая в отпуск в Нижний Тагил, Денис Цуканов навещает родной клуб и своего первого тренера.

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#Ирина Кирилова#Спорт#Свободное время#Нижний Тагил#Хоккеист#Кубок#Екатеринбург#Денис Цуканов#Кубок Петрова
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