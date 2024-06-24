Хоккеист Денис Цуканов привез в Нижний Тагил Кубок Петрова

За двадцать одну игру на льду, спортсмен забросил одну шайбу и сделал шесть результативных передач с показателем полезности плюс 10. В регулярном чемпионате он выступал в 48 матчах, набрав 14 очков, из которых 4 за голы и 10 за результативные передачи. Игрок проводит уже свой шестой сезон в Альметьевске, а его контракт продлен до конца следующего сезона, пишет «Тагильский рабочий».