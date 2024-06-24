Под Екатеринбургом дачники вызвали полицию на предполагаемых участников культа

В городе Полевской Свердловской области жители дачного кооператива заподозрили поселившихся на участке людей в сектантстве. Как передает слова жителей портал E1, в их дачном поселке неожиданно появилась группа из 30-40 человек, которые заняли один из участков и разбили там палаточный лагерь. У некоторых с собой были бубны. Вели себя подозрительно и агрессивно, на контакт не шли и не пускали на занимаемую территорию.