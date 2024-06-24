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Published Сегодня, 10:55

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Updated Сегодня, 10:57

Под Екатеринбургом дачники вызвали полицию на предполагаемых участников культа

Под Екатеринбургом дачники вызвали полицию на предполагаемых участников культа

24 июня 2024, 10:55
Фото: 1MI
В ходе проверки полиция версию с сектой опровергла. Туристы всего лишь проводили отдых на природе с палатками.

В городе Полевской Свердловской области жители дачного кооператива заподозрили поселившихся на участке людей в сектантстве. Как передает слова жителей портал E1, в их дачном поселке неожиданно появилась группа из 30-40 человек, которые заняли один из участков и разбили там палаточный лагерь. У некоторых с собой были бубны. Вели себя подозрительно и агрессивно, на контакт не шли и не пускали на занимаемую территорию.

На этом основании были сделаны выводы о причастии незваных гостей к некой религиозной секте. Недолго думая, соседи вызвали полицию. Приехавшие на место сотрудники не выявили признаков культа у присутствующих. Оказалось, что это простые туристы, приехавшие отдохнуть на природе. Нарушений общественного порядка в их действиях также выявлено не было.

Владелица участка, пустившая отдыхающих на свою территорию, пообещала дать комментарий по произошедшему позже.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Полиция#Туризм#Полевской#Туристы#ЧП#Общественный порядок#Екатеринбург#Дачники#Инцидент#Агрессивное поведение
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