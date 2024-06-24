ОМОН ворвался в кафе в Екатеринбурге в поисках мигрантов

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
В момент, когда в кафе нагрянули силовики, кто-то распылил в помещении слезоточивый газ. По словам одной из посетительниц, все присутствующие начали кашлять, пишет Е1.
Также девушка рассказала, что сотрудники ОМОНа начали смотреть документы у иностранцев, находившихся в этом кафе.
Напомним, ночью 22 июня 2024 года в Екатеринбурге представители силовых структур устроили рейд в ночном клубе для выявления нелегальных мигрантов и нарушителей общественного порядка. Некоторых посетителей правоохранители задержали и увезли в полицию.