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Posted Сегодня, 10:30

Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

ОМОН ворвался в кафе в Екатеринбурге в поисках мигрантов

ОМОН ворвался в кафе в Екатеринбурге в поисках мигрантов

24 июня 2024, 10:30
Фото: Изображение Midjourney
Сотрудники ОМОНа в Екатеринбурге ворвались в кафе, которое находится в районе Вторчермета.

В момент, когда в кафе нагрянули силовики, кто-то распылил в помещении слезоточивый газ. По словам одной из посетительниц, все присутствующие начали кашлять, пишет Е1.

Также девушка рассказала, что сотрудники ОМОНа начали смотреть документы у иностранцев, находившихся в этом кафе.

Напомним, ночью 22 июня 2024 года в Екатеринбурге представители силовых структур устроили рейд в ночном клубе для выявления нелегальных мигрантов и нарушителей общественного порядка. Некоторых посетителей правоохранители задержали и увезли в полицию.

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