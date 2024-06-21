Мигранты пожаловались на пытки со стороны полицейских в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
По словам местных жителей, полиция приехала на вызов в ЖК «Западный», где находится импровизированное общежитие для мигрантов. Два человека были задержаны, а через время на место приехала скорая помощь, которая увезла еще нескольких человек в больницу. Двое из них якобы находились в тяжелом состоянии, пишет Е1.
По заявлению самих мигрантов, сотрудники избивали их дубинками и применяли электрошокеры.
Напомним, вечером 17 июня в центре Екатеринбурга прошел рейд полиции. Правоохранители выявляли подростков, которые одни находятся на улице без взрослых. Одной из девочек в результате вызвали скорую.