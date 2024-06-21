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Мигранты пожаловались на пытки со стороны полицейских в Екатеринбурге

Мигранты пожаловались на пытки со стороны полицейских в Екатеринбурге

21 июня 2024, 09:48
Фото: 1MI
Мигранты в Екатеринбурге заявили о жестоком обращении со стороны полиции. По их словам, во время рейда на улице Очеретина их избили и использовали электрошокер.

По словам местных жителей, полиция приехала на вызов в ЖК «Западный», где находится импровизированное общежитие для мигрантов. Два человека были задержаны, а через время на место приехала скорая помощь, которая увезла еще нескольких человек в больницу. Двое из них якобы находились в тяжелом состоянии, пишет Е1.

По заявлению самих мигрантов, сотрудники избивали их дубинками и применяли электрошокеры.

Напомним, вечером 17 июня в центре Екатеринбурга прошел рейд полиции. Правоохранители выявляли подростков, которые одни находятся на улице без взрослых. Одной из девочек в результате вызвали скорую.

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