Мигранты пожаловались на пытки со стороны полицейских в Екатеринбурге

По словам местных жителей, полиция приехала на вызов в ЖК «Западный», где находится импровизированное общежитие для мигрантов. Два человека были задержаны, а через время на место приехала скорая помощь, которая увезла еще нескольких человек в больницу. Двое из них якобы находились в тяжелом состоянии, пишет Е1.