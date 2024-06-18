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ОМОН и полиция нагрянули в центр Екатеринбурга

ОМОН и полиция нагрянули в центр Екатеринбурга. Девочке вызывали скорую

18 июня 2024, 03:46
Фото: 1MI

ОМОН и полиция нагрянули в центр Екатеринбурга

С рейдом нагрянули ОМОН и полиция в центр Екатеринбурга. На улице Вайнера они ловили нетрезвых подростков и проводили проверку документов.

Одной из девочек неожиданно стало плохо. Ей вызвали скорую. Пока врачи не прибыли на место, девочку пытались привести в чувство.

По словам очевидца, на том месте выпивали несовершеннолетние. Он отметил, что одной девочке вызвали скорую. Когда ее забирали врачи, она еще не пришла в себя, пишет Е1.

Также в ходе рейда был пойман человек, находящийся в межгосударственном розыске. Всего были проверены 112 граждан. Полицейские забрали в отделение четверых подростков. Они находились на улице после наступления комендантского часа одни. По различным нарушениям полицейские составили 47 протоколов.

Ранее в Екатеринбурге во время рейдов были выявлены 16 нелегальных мигрантов. Они были доставлены в отделение полиции.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Больница#Дети#Полиция#Подростки#Рейд#Врач#Екатеринбург
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