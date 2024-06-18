ОМОН и полиция нагрянули в центр Екатеринбурга. Девочке вызывали скорую

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
Modified Сегодня, 03:48
Updated Сегодня, 03:48
Одной из девочек неожиданно стало плохо. Ей вызвали скорую. Пока врачи не прибыли на место, девочку пытались привести в чувство.
По словам очевидца, на том месте выпивали несовершеннолетние. Он отметил, что одной девочке вызвали скорую. Когда ее забирали врачи, она еще не пришла в себя, пишет Е1.
Также в ходе рейда был пойман человек, находящийся в межгосударственном розыске. Всего были проверены 112 граждан. Полицейские забрали в отделение четверых подростков. Они находились на улице после наступления комендантского часа одни. По различным нарушениям полицейские составили 47 протоколов.
Ранее в Екатеринбурге во время рейдов были выявлены 16 нелегальных мигрантов. Они были доставлены в отделение полиции.