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Posted Сегодня, 10:56

Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

В пункт приема металлолома в Краснотурьинске сдали противотанковую мину

В пункт приема металлолома в Краснотурьинске сдали противотанковую мину

23 июня 2024, 10:56
Фото: 1MI
В Краснотурьинске была сдана противотанковая мина в пункт приема металлолома.

По словам очевидца, мину сдали три человека, которые вскоре после этого были задержаны, пишет Ура.ру.

В правоохранительных органах по факту данной информации проводится проверка, рассказал исполняющий обязанности руководителя краснотурьинской полиции Павел Зубков изданию «Вечерний Краснотурьинск».

Напомним, в апреле 2024 года в поселке под Первоуральском местный житель нашел на своем участке боеприпас. Приехавшие специалисты выяснили, что снаряд не опасен. Находку они увезли с собой.

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