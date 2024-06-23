В пункт приема металлолома в Краснотурьинске сдали противотанковую мину

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
По словам очевидца, мину сдали три человека, которые вскоре после этого были задержаны, пишет Ура.ру.
В правоохранительных органах по факту данной информации проводится проверка, рассказал исполняющий обязанности руководителя краснотурьинской полиции Павел Зубков изданию «Вечерний Краснотурьинск».
Напомним, в апреле 2024 года в поселке под Первоуральском местный житель нашел на своем участке боеприпас. Приехавшие специалисты выяснили, что снаряд не опасен. Находку они увезли с собой.