Ночной квест в Уральском университете закончился для школьников истериками и травмами

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Мероприятие, направленное на привлечение внимания к университету, вылилось в кошмар для его участников.
Родители школьников рассказали, что организаторы квеста не обеспечили безопасность детей: актеры, изображавшие окровавленных персонажей, действовали слишком реалистично, что вызвало у некоторых детей истерику.
Кроме того, в помещении, где проходил квест, было темно, отсутствовали понятные указатели и нарушалась техника безопасности, что привело к получению детьми травм.
Родители пострадавших школьников возмущены произошедшим и считают, что организаторы квеста проявили халатность, пишет Е1.