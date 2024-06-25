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Published Сегодня, 12:49

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Updated Сегодня, 12:51

Ночной квест в Уральском университете закончился для школьников истериками и травмами

Ночной квест в Уральском университете закончился для школьников истериками и травмами

25 июня 2024, 12:49
Фото: Изображение Midjourney
В ночь на 22 июня в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ) прошёл хоррор-квест для школьников, организованный в рамках профориентационного лагеря.

Мероприятие, направленное на привлечение внимания к университету, вылилось в кошмар для его участников.

Родители школьников рассказали, что организаторы квеста не обеспечили безопасность детей: актеры, изображавшие окровавленных персонажей, действовали слишком реалистично, что вызвало у некоторых детей истерику.

Кроме того, в помещении, где проходил квест, было темно, отсутствовали понятные указатели и нарушалась техника безопасности, что привело к получению детьми травм.

Родители пострадавших школьников возмущены произошедшим и считают, что организаторы квеста проявили халатность, пишет Е1.

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