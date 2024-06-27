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Депутаты гордумы положительно оценили работу мэра Нижнего Тагила

Депутаты гордумы положительно оценили работу мэра Нижнего Тагила

27 июня 2024, 08:06
Фото: tagilcity.ru
Депутаты гордумы Нижнего Тагила положительно оценили работу мэра города Владислава Пинаева в 2023 году.

Во время заседания нижнетагильской гордумы Пинаев отчитался по итогам 2023 года, а также рассказал о сделанных проектах в муниципалитете.

Так, в 2023 году продолжалась работа по реализации нацпроекта «Производительность труда» и регионального проекта «Адресная поддержка производительности труда на предприятиях». За 2023 год объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 23 346,8 млн. рублей, что выше уровня 2022 года на 7,4%.

Отметим, что город успешно работал над выполнением национальных проектов и задач, поставленных президентом России. Уверен, что вместе мы добьемся еще более весомых результатов, — рассказал мэр города.
Фото: tagilcity.ru

Кроме того, в начале 2023 года был дан старт проекту реконструкции «Старого Демидовского завода» и благоустройства территории вокруг него. Решение о начале совместной работы по созданию нового культурно-образовательного и научно-технического центра администрацией города было принято в декабре 2022 года, на разработку концепции направлено 12 миллионов рублей.

Депутаты, выслушав доклад, при оценке деятельности мэра из вариантов «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» выбрали первый.

Признать деятельность главы города Нижний Тагил и деятельность администрации, в том числе по решению вопросов, поставленных нижнетагильской гордумой за 2023 год, удовлетворительными, — сказал председатель гордумы Вадим Раудштейн.
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