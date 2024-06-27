Депутаты гордумы положительно оценили работу мэра Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Во время заседания нижнетагильской гордумы Пинаев отчитался по итогам 2023 года, а также рассказал о сделанных проектах в муниципалитете.
Так, в 2023 году продолжалась работа по реализации нацпроекта «Производительность труда» и регионального проекта «Адресная поддержка производительности труда на предприятиях». За 2023 год объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 23 346,8 млн. рублей, что выше уровня 2022 года на 7,4%.
Отметим, что город успешно работал над выполнением национальных проектов и задач, поставленных президентом России. Уверен, что вместе мы добьемся еще более весомых результатов, — рассказал мэр города.
Кроме того, в начале 2023 года был дан старт проекту реконструкции «Старого Демидовского завода» и благоустройства территории вокруг него. Решение о начале совместной работы по созданию нового культурно-образовательного и научно-технического центра администрацией города было принято в декабре 2022 года, на разработку концепции направлено 12 миллионов рублей.
Депутаты, выслушав доклад, при оценке деятельности мэра из вариантов «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» выбрали первый.
Признать деятельность главы города Нижний Тагил и деятельность администрации, в том числе по решению вопросов, поставленных нижнетагильской гордумой за 2023 год, удовлетворительными, — сказал председатель гордумы Вадим Раудштейн.