Депутаты гордумы положительно оценили работу мэра Нижнего Тагила

Кроме того, в начале 2023 года был дан старт проекту реконструкции «Старого Демидовского завода» и благоустройства территории вокруг него. Решение о начале совместной работы по созданию нового культурно-образовательного и научно-технического центра администрацией города было принято в декабре 2022 года, на разработку концепции направлено 12 миллионов рублей.