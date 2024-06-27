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Published Сегодня, 09:10

Modified Сегодня, 09:12

Updated Сегодня, 09:12

Мужчина из Свердловской области скончался в Китае после избиения

В Китае не стало дальнобойщика из Свердловской области

27 июня 2024, 09:10
Фото: Изображение Midjourney

Мужчина из Свердловской области скончался в Китае после избиения

43-летний житель Красноуфимска скончался в Китае из-за травм, которые были получены в результате побоев. Мужчины не стало 26 июня 2024 года.

Мужчина работал дальнобойщиком. 22 июня, когда он вступился за девушек, его избил уроженец Бурятии. Из-за нанесенных побоев он впал в кому. Спустя несколько дней свердловчанин скончался, пишет «КП-Екатеринбург».

У погибшего осталась семья: супруга, старший сын и две младшие дочери. По словам подруги семьи, нападавший был задержан в Китае и помещен в местную тюрьму. Друзья и родственники собирают деньги, чтобы перевезти тело в Свердловскую область.

Напомним, 24 июня 2024 года в Екатеринбурге пьяный мужчина избил палкой до смерти горожанина. Нападавшего задержали.

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