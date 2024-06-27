В Китае не стало дальнобойщика из Свердловской области

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Мужчина работал дальнобойщиком. 22 июня, когда он вступился за девушек, его избил уроженец Бурятии. Из-за нанесенных побоев он впал в кому. Спустя несколько дней свердловчанин скончался, пишет «КП-Екатеринбург».
У погибшего осталась семья: супруга, старший сын и две младшие дочери. По словам подруги семьи, нападавший был задержан в Китае и помещен в местную тюрьму. Друзья и родственники собирают деньги, чтобы перевезти тело в Свердловскую область.
Напомним, 24 июня 2024 года в Екатеринбурге пьяный мужчина избил палкой до смерти горожанина. Нападавшего задержали.