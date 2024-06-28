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Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Бастрыкина заинтересовали нарушения прав медиков в медсанчасти Новоуральска

Бастрыкин взял на контроль дело о нарушении прав медиков в Новоуральске

28 июня 2024, 15:05
Фото: 1MI

Бастрыкина заинтересовали нарушения прав медиков в медсанчасти Новоуральска

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями в медучреждении Новоуральска.

Коллектив медсанчасти Новоуральска написал обращение в адрес президента с просьбой разобраться в ситуации с нарушением прав сотрудников со стороны главного врача Гарика Хачатряна. В СУ СК Свердловской области проводят расследование в рамках уголовного дела, сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что за один год работы Хачатряна из медучреждения уволилось более 100 человек. В апреле 2024 года против главврача возбудили уголовное дело о нецелевом использовании средств. Кроме того, медик и ранее уже был судим за мошенничество.

Ранее бунт против главврача устроили сотрудники онкоцентра в Екатеринбурге.

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#Дарья Бобровицкая#Свердловская область#Уголовное дело#Медицина#Президент#Новоуральск#Главврач#СК РФ#Екатеринбург#Увольнения#Бастрыкин
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