Бастрыкин взял на контроль дело о нарушении прав медиков в Новоуральске

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Коллектив медсанчасти Новоуральска написал обращение в адрес президента с просьбой разобраться в ситуации с нарушением прав сотрудников со стороны главного врача Гарика Хачатряна. В СУ СК Свердловской области проводят расследование в рамках уголовного дела, сообщили в пресс-службе ведомства.
Известно, что за один год работы Хачатряна из медучреждения уволилось более 100 человек. В апреле 2024 года против главврача возбудили уголовное дело о нецелевом использовании средств. Кроме того, медик и ранее уже был судим за мошенничество.
Ранее бунт против главврача устроили сотрудники онкоцентра в Екатеринбурге.