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Команда Свердловской области заняла призовые места на чемпионате РФ в Екатеринбурге

Команда Свердловской области заняла призовые места на чемпионате РФ в Екатеринбурге

28 июня 2024, 09:52
Фото: Анна Лавочникова
Женская команда по плаванию Свердловской области, участвовавшая в чемпионате РФ в Екатеринбурге, заняла призовые места. Соревнования по спорту слепых и участников с ПОДА проходили 25 и 27 июня 2024 года.

Так, спортсменки заняли третьи места в комбинированной и вольной эстафете на 100 метров, рассказала мастер спорта по плаванию Анна Лавочникова из Нижнего Тагила на своей странице во ВКонтакте.

Фото: Анна Лавочникова

Спортивное мероприятие проходило в екатеринбургском Дворце водных видов спорта.

Напомним, в июне 2024 года девочка из Нижнего Тагила, занимающаяся спортивной гимнастикой, победила на соревнованиях, которые состоялись в Челябинске.

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