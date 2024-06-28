Команда Свердловской области заняла призовые места на чемпионате РФ в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Так, спортсменки заняли третьи места в комбинированной и вольной эстафете на 100 метров, рассказала мастер спорта по плаванию Анна Лавочникова из Нижнего Тагила на своей странице во ВКонтакте.
Спортивное мероприятие проходило в екатеринбургском Дворце водных видов спорта.
Напомним, в июне 2024 года девочка из Нижнего Тагила, занимающаяся спортивной гимнастикой, победила на соревнованиях, которые состоялись в Челябинске.