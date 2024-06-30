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Скончался бывший завкафедры НТГСПА Юрий Филимонов

В Нижнем Тагиле попрощаются с бывшим завкафедрой НТГСПА Юрием Филимоновым

30 июня 2024, 08:15
Фото: «Реквием»

Скончался бывший завкафедры НТГСПА Юрий Филимонов

Ушел из жизни бывший завкафедрой НТГСПА Юрий Филимонов.

Выдающийся ученый и педагог родился 30 декабря 1930 года в городе Харьков. После школы он поступил на механико-математический факультет Ленинградского госуниверситета, по окончании которого поступил в аспирантуру.

В течение 33 лет, с перерывами, он руководил кафедрой математического анализа. Филимонов также работал и. о. декана физико-математического факультета.

Страсть отца к науке вдохновляла всю семью. Дети пошли по его стопам.

Сын покойного, Михаил Филимонов, описывает отца как доброжелательного и высокоинтеллектуального человека, увлекающегося теорией устойчивости, боксом и шахматами, обожающего путешествовать с семьей на автомобиле. Его уход является большой утратой не только для близких, но и для науки, и для Нижнего Тагила, сообщили TagilCity.ru в «Реквиеме».

Прощание назначено на 1 июля 2024 года в 12:30. Место проведения — большой зал похоронного дома «Реквием», расположенного по адресу: улица Челюскинцев, 47.

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