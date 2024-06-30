В Нижнем Тагиле попрощаются с бывшим завкафедрой НТГСПА Юрием Филимоновым

Сын покойного, Михаил Филимонов, описывает отца как доброжелательного и высокоинтеллектуального человека, увлекающегося теорией устойчивости, боксом и шахматами, обожающего путешествовать с семьей на автомобиле. Его уход является большой утратой не только для близких, но и для науки, и для Нижнего Тагила, сообщили TagilCity.ru в «Реквиеме».