Оторванную руку обнаружили в гаубице на оборонном предприятии в Екатеринбурге

Артиллерийскую установку на завод доставили с линии боевого соприкосновения на Украине. На предприятии орудие должны были отремонтировать. Однако, разобрав гаубицу, рабочие обнаружили в стволе конечность, пишет Е1 со ссылкой на свой источник.