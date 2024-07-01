Оторванную руку обнаружили в гаубице на оборонном предприятии в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Артиллерийскую установку на завод доставили с линии боевого соприкосновения на Украине. На предприятии орудие должны были отремонтировать. Однако, разобрав гаубицу, рабочие обнаружили в стволе конечность, пишет Е1 со ссылкой на свой источник.
Ремонтная бригада нашла руку 25 июня — останки находились в конвейере для снарядов. Сотрудники предприятия сразу же вызвали полицию. Силовики начали проверку.
Ранее тагильские врачи пришили молодому человеку отпиленную болгаркой ногу. Травму он получил на производстве.