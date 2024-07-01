tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:52

Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 14:54

Updated Сегодня, 14:54

Оторванную руку нашли в гаубице на военном заводе в Екатеринбурге

Оторванную руку обнаружили в гаубице на оборонном предприятии в Екатеринбурге

1 июля 2024, 14:52
Фото: 1MI

Оторванную руку нашли в гаубице на военном заводе в Екатеринбурге

В Екатеринбурге рабочие оборонного предприятия обнаружили в стволе привезенной из зоны СВО гаубицы скелетированную человеческую руку.

Артиллерийскую установку на завод доставили с линии боевого соприкосновения на Украине. На предприятии орудие должны были отремонтировать. Однако, разобрав гаубицу, рабочие обнаружили в стволе конечность, пишет Е1 со ссылкой на свой источник.

Ремонтная бригада нашла руку 25 июня — останки находились в конвейере для снарядов. Сотрудники предприятия сразу же вызвали полицию. Силовики начали проверку.

Ранее тагильские врачи пришили молодому человеку отпиленную болгаркой ногу. Травму он получил на производстве.

Женщина в Екатеринбурге обнаружила в своей квартире два трупа
Узнать подробнее
Читайте также:
Били с ноги: подростку из Екатеринбурга в драке сломали носПожилой эксгибиционист из Екатеринбурга ответит за «обнаженку» в паркеЗадержан один из зачинщиков перестрелки у ЖК «Тихвин» в Екатеринбурге
#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Травма#Полиция#Украина#Рука#18+#Екатеринбург#СВО#Оборонное предприятие#Гаубица
Подпишитесь
Итоги недели: формальдегид, экологическая катастрофа в Верхнем прудке и мусор
Сегодня, 07:26
Люди спрашивают: в Тагиле рассказали о трудностях с мостом по Луганскому проспекту
Сегодня, 13:20
Полиция Невьянска проводит проверку после истории со стрелком-детсадовцем
Сегодня, 11:35
Киркоров купил все картины у художницы из Екатеринбурга
Сегодня, 10:55
Где отдохнуть и поправить свое здоровье в Свердловской области?
Сегодня, 07:02
УК в Екатеринбурге отключила лифты в многоэтажке из-за отказа жильцов от ее услуг
Сегодня, 09:56