Мужчина пытался провезти в Екатеринбург 8 нелегальных музыкальных пластинок

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
В декларации было зафиксировано, что у свердловчанина с собой груз, стоимость которого около 260 евро. Однако во время подсчета выяснилось, что восемь пластинок не были задекларированы, рассказали в пресс-службе таможенной службы Урала.
На горожанина возбуждено административное дело о правонарушении. Его могут оштрафовать на сумму, которая составит от половины до суммы, двукратно превышающей цену всех пластинок.
Напомним, в июне 2024 года уроженец Таджикистана пытался ввезти в Екатеринбург незадекларированный алкоголь. Три литра продукции отдали ему обратно, остальное было изъято.