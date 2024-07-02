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Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Мужчина пытался провезти в Екатеринбург 8 нелегальных музыкальных пластинок

Мужчина пытался провезти в Екатеринбург 8 нелегальных музыкальных пластинок

2 июля 2024, 11:24
Фото: Уральское таможенное управление
Таможенники в Екатеринбурге задержали восемь нелегальных музыкальных пластинок. Местный житель заказал коллекцию из Германии.

В декларации было зафиксировано, что у свердловчанина с собой груз, стоимость которого около 260 евро. Однако во время подсчета выяснилось, что восемь пластинок не были задекларированы, рассказали в пресс-службе таможенной службы Урала.

На горожанина возбуждено административное дело о правонарушении. Его могут оштрафовать на сумму, которая составит от половины до суммы, двукратно превышающей цену всех пластинок.

Напомним, в июне 2024 года уроженец Таджикистана пытался ввезти в Екатеринбург незадекларированный алкоголь. Три литра продукции отдали ему обратно, остальное было изъято.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Таможня#Партия#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент
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