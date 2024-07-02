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Updated Сегодня, 09:01

50 человек эвакуировались из горящего дома в Екатеринбурге

Три квартиры и балкон загорелись в многоэтажке на Уктусе в Екатеринбурге

2 июля 2024, 08:58
Фото: МЧС по Свердловской области

50 человек эвакуировались из горящего дома в Екатеринбурге

В Екатеринбурге произошел пожар в 16-этажном доме в районе Уктуса. Огонь вспыхнул в трех квартирах и на балконе 2 июля 2024 года.

Квартиры горели на 9 и 10 этажах, также огонь перекинулся на балкон, находившийся на 11 этаже. До приезда сотрудников экстренной службы из здания эвакуировались 50 человек, трое из них — дети, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Фото: МЧС по Свердловской области

Тушение возгорания было осложнено сильным задымлением в доме. Однако вскоре пожарные сумели устранить огонь. Пострадавших в ЧП нет. Устанавливаются причины данного инцидента.

Напомним, 20 июня 2024 года в Нижнем Тагиле случился пожар в квартире из-за непотушенной сигареты. В результате происшествия погиб мужчина, живший в пострадавшей квартире.

Названа возможная причина пожара в частном доме под Первоуральском
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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Пожар#Пожарные#Огонь#Многоэтажка#ЧП#Квартиры#Жители#Задымление#Экстренные службы#Балкон#18+#Екатеринбург#Инцидент
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