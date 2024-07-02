Три квартиры и балкон загорелись в многоэтажке на Уктусе в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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Updated Сегодня, 09:01
Квартиры горели на 9 и 10 этажах, также огонь перекинулся на балкон, находившийся на 11 этаже. До приезда сотрудников экстренной службы из здания эвакуировались 50 человек, трое из них — дети, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
Тушение возгорания было осложнено сильным задымлением в доме. Однако вскоре пожарные сумели устранить огонь. Пострадавших в ЧП нет. Устанавливаются причины данного инцидента.
Напомним, 20 июня 2024 года в Нижнем Тагиле случился пожар в квартире из-за непотушенной сигареты. В результате происшествия погиб мужчина, живший в пострадавшей квартире.