Три квартиры и балкон загорелись в многоэтажке на Уктусе в Екатеринбурге

Квартиры горели на 9 и 10 этажах, также огонь перекинулся на балкон, находившийся на 11 этаже. До приезда сотрудников экстренной службы из здания эвакуировались 50 человек, трое из них — дети, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.