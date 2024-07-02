Продавать алкоголь в Свердловской области разрешили на верандах

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Новый закон, позволяющий реализовывать спиртное на верандах, одобрило заксобрание Свердловской области.
За изменения в законе проголосовало большинство парламентариев, пишет ЕАН.
Предложила данный законопроект депутат Елена Трескова, сославшись на ранее подписанный президентом указ. По нему веранда должна быть соединена с основным зданием.
Ранее продажа алкоголя для владельца заведения могла обернуться штрафом до трехсот тысяч рублей, а посетителям распитие на веранде спиртного обходилось в полторы тысячи рублей.
Ранее житель Екатеринбурга осужден на 2 года за оборот поддельного алкоголя.