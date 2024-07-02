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Posted Сегодня, 07:13

Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

В Свердловской области власти разрешили продавать алкоголь на летних верандах

Продавать алкоголь в Свердловской области разрешили на верандах

2 июля 2024, 07:13
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области власти разрешили продавать алкоголь на летних верандах

В Свердловской области власти дали добро на продажу алкоголя на летних верандах.

Новый закон, позволяющий реализовывать спиртное на верандах, одобрило заксобрание Свердловской области.

За изменения в законе проголосовало большинство парламентариев, пишет ЕАН.

Предложила данный законопроект депутат Елена Трескова, сославшись на ранее подписанный президентом указ. По нему веранда должна быть соединена с основным зданием.

Ранее продажа алкоголя для владельца заведения могла обернуться штрафом до трехсот тысяч рублей, а посетителям распитие на веранде спиртного обходилось в полторы тысячи рублей.

Ранее житель Екатеринбурга осужден на 2 года за оборот поддельного алкоголя.

Свердловская область стала первым регионом УрФО по продажам алкоголя
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#Екатерина Смирнова#Общество#Алкоголь#Законопроект#Екатеринбург
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